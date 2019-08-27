Ученые завершили послереакторные исследования твэлов с топливом для проекта "Прорыв"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ученые входящего в Росатом АО "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Ульяновская область) завершили послереакторные исследования твэлов с нитридным топливом для проекта "Прорыв" - создания энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Об этом говорится в опубликованном во вторник научном годовом отчете НИИАРа.

"В рамках проектного направления "Прорыв" завершены послереакторные исследования твэлов с нитридным топливом в различном конструктивном исполнении с оболочками из разных материалов после испытаний в составе трех тепловыделяющих сборок в реакторе БН-600 <...> Получены новые данные о поведении нитридного топлива, коррозионном состоянии и механических свойствах материалов оболочек, которые будут использованы для совершенствования твэлов реакторов на быстрых нейтронах и обоснования безопасности продолжения испытаний экспериментальных тепловыделяющих сборок с нитридным топливом в реакторе БН-600 до более высоких параметров", - говорится в отчете.

В рамках реализации этого проекта в части обоснования работоспособности твэлов со смешанным нитридным ураноплутониевым топливом НИИАР в разработан и внедрен метод испытаний облученных трубчатых образцов внутренним давлением твердого пластичного заполнителя. Необходимость разработки данного метода была обусловлена тем, что традиционно используемый метод имеет ограничения в случае низкой пластичности материала, отмечается в документе. Кроме того, в научном центре изучена радиационная и гидролитическая устойчивость магниево-калиево-фосфатной матрицы, разрабатываемой для иммобилизации углерода-14 - одного из продуктов переработки смешанного нитридного ураноплутониевого топлива.

Проект "Прорыв" - один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, который предусматривает создание ядерных энергетических технологий нового поколения с использованием реакторов на быстрых нейтронах. В ближайшие годы на площадке Сибирского химического комбината (Томская область) планируется возвести опытно-демонстрационный энергетический комплекс, состоящий из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода.

Источник ионизирующего излучения для дефектоскопии

Специалисты НИИАР провели инициативные поисковые работы для обоснования возможности применения селенида ванадия в качестве материала активной части источников ионизирующего излучения на основе селена-75.

По сравнению с использованием источников на основе иридия-192 применение источников ионизирующего излучения на основе радионуклида селена-75 при гамма-дефектоскопии имеет преимущества в диапазоне значений толщины контролируемого материала, например стали, от 5 до 30 мм. Селен-75 является гамма-излучателем со сравнительно низкой энергией, что позволяет за счет уменьшения толщины радиационной защиты существенно снизить габариты гамма-дефектоскопов и изготавливать их переносными и удобными для использования в полевых условиях и труднодоступных местах.

Атомарный селен достаточно сильно подвержен химическим и физическим воздействиям, а использование селенида ванадия в качестве материала активной части позволяет улучшить потребительские качества источников и существенно повышает экологическую безопасность их производства. "Завершена разработка собственной уникальной технологии АО "ГНЦ НИИАР" по синтезу селенида ванадия. Отработаны и внедрены в производство технологии синтеза селенида ванадия и прессования активной части источника из данного материала, проведен комплекс термических и материаловедческих исследований, капсулированные образцы селенида ванадия облучены в реакторе", - говорится в отчете.

О ГИЦ НИИАР

АО "ГНЦ НИИАР" является крупнейшим в России научно-исследовательским институтом. В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

Уникальная многопрофильная экспериментальная база НИИАР позволяет осуществлять исследования для обеспечения ключевых направлений развития ядерной энергетики России.