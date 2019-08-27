Российские ученые открыли четыре вида насекомых, вымерших из-за несовершенства хоботка

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Сотрудники Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН нашли в бирманском янтаре четыре ранее неизвестных вида вымерших сетчатокрылых насекомых. Они жили около 100 млн лет назад, питались нектаром первых цветковых растений и обладали хоботком уникальной конструкции, не имеющей аналогов среди современных насекомых, сообщает во вторник пресс-служба института.

Статья с описанием находки опубликована в журнале Cretaceous Research. В ней отмечается, что вновь открытые виды относятся к вымершему подсемейству Paradoxosisyrinae, принадлежащему к отряду сетчатокрылых. Современные сетчатокрылые не имеют хоботка - они обладают грызущим ротовым аппаратом и питаются твердой пищей, например, мелкими насекомыми или пыльцой.

"До сих пор парадоксосизирины были известны по одному экземпляру. Исследование показывает, что эта группа в середине мелового периода (последний период мезозойской эры, который начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад - прим. ТАСС) была гораздо более обильна и разнообразна, чем считалось ранее. Всего ученым удалось выявить в бирманском янтаре четыре новых вида. Один из них получил название Khobotun elephantinus ("Хоботун слоновый"), что отражает наличие хорошо развитого хоботка, а другой вид был назван Buratina truncata в честь одноименного литературного персонажа", - отмечается в сообщении.

По размерам парадоксосизирины сопоставимы с небольшими комарами, длина их хоботка не превышает 1 мм, что на фоне крошечного тельца выглядело довольно внушительно. "По мнению авторов статьи, основной пищей этих насекомых служил нектар цветковых растений, экспансия которых пришлась как раз на середину мелового периода, когда шел процесс образования бирманского янтаря. В бирманском янтаре помимо парадоксосизирин были найдены мелкие неглубокие цветки с развитыми нектарниками. Предположительно, их и посещали эти сетчатокрылые, выступая в роли опылителей", - отмечается в документе.

Чтобы лучше понять устройство хоботка парадоксосизирин, ученые построили его виртуальную 3D-модель: оказалось, что насекомое не могло подкачивать жидкость с помощью мышечного насоса, как это делают бабочки или мухи. Всасывание нектара происходило лишь за счет капиллярного эффекта, что было весьма неэффективно. Авторы работы считают, что несовершенная конструкция хоботка стала одной из причин вымирания данной группы.

"Хоботок этих сетчатокрылых значительно уступал по своей функциональности хоботку пчел, мух и бабочек, - резюмировал руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Храмов. - Поэтому парадоксосизирины проиграли конкурентам и вымерли, это была тупиковая ветвь эволюции".