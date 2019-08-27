Ученые предложили свое видение развития китайского острова Хайнань

САНЬЯ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Будущее южной китайской провинции Хайнань связано с развитием туризма, сельского хозяйства, промышленности, а также с применением "умных" технологий при освоении ее богатых морских ресурсов. Такую точку зрения высказали исследователи и эксперты на международном форуме в городе Санья, где собрались ведущие ученые мира, среди которых 12 лауреатов Нобелевской премии, два лауреата премии Тьюринга, четыре - премии Вольфа и другие известные представители научных кругов.

Главная тема форума - "интеллектуальная эксплуатация морских природных ресурсов и морское хозяйство". Дискуссии участников проходили по шести ключевым направлениям: "Морская жизнь и "зеленое" производство", "Интеллектуальная эксплуатация морских природных ресурсов", "Современное сельское хозяйство и экоиндустрия", "Экология моря и научно-технический потенциал", "Развитие медицины и здравоохранения", а также "Умные технологии и наука будущего".

Одна из целей мероприятия состояла в обеспечении "импульса развитию научных исследований и разработок в области изучения моря, технологий разведения и размножения на морских плантациях, прикладных аэрокосмических технологий и других направлений стратегических отраслей промышленности".

Голос ученых

По словам директора института лазера и электроники Тяньцзиньского университета (Тяньцзинь, север КНР) Яо Цзяньцюаня, "Хайнань, обладая уникальными природными ресурсами и благоприятными экологическими условиями, может развивать индустрию туризма, отрасль экскурсий и развлечений в море, включая прогулочные маршруты, рыбалку". "Еще одним направлением в развитии туристической отрасли является строительство морских ферм, - отметил Яо Цзяньцюань, выступая на секции "Интеллектуальная эксплуатация морских природных ресурсов". - Это не только будет иметь социальную пользу, но и обеспечит экономическую выгоду для провинции".

В свою очередь член Академии наук КНР, специалист в области генетической биологии Хэ Линь подчеркнул, что "благоприятное расположение и природные преимущества острова будут способствовать развитию его фармацевтической отрасли". "Среди морских ресурсов Хайнаня есть множество, обладающих целебными свойствами - у данного направления существует огромный потенциал развития и перспективы на рынке", - заявил ученый на секции "Развитие медицины и здравоохранения". Он также указал на то, что "площадь акватории Хайнаня превышает 2 млн кв. км и в совокупности с богатыми природными ресурсами создает необходимые условия для морской фармацевтической промышленности".

Как сказал спикер секции "Современное сельское хозяйство и экоиндустрия", американский экономист, лауреат премии Вольфа Дэвид Зильберман, "в будущем отрасль сельского хозяйства выйдет за рамки продовольственного обеспечения, и потому необходимо уже сегодня пересмотреть роль агропромышленности". По словам ученого, "Хайнань активно развивает высокоэффективное сельское хозяйство с тропической спецификой и уже имеет определенные успехи в областях экологического земледелия и туризма". Он также считает, что у провинции есть большие перспективы в области "инновационной биоэкономики".

"Взять, к примеру, биологическое земледелие, - отметил Зильберман. - [На острове] можно смело применять новые биотехнологии, увеличивать масштабы выращивания сельскохозяйственных культур, уменьшать загрязнение окружающей среды и поддерживать стабильную высокую производительность, кроме того, использовать сельхозпродукты в производстве биотоплива и в биоэнергетике, что значительно увеличит количество дополнительных функций сельского хозяйства".

Международный интерес к острову

На полях форума ученые из разных стран также выразили намерение сотрудничать с провинцией Хайнань в области "умного" использования морских ресурсов и развития морского хозяйства. Как сказал российский участник форума, академик Николай Новиков, "Санья и весь остров Хайнань достигли превосходных результатов в индустрии туризма и смежных с ней отраслях".

"В будущем городе [Санья] необходимо сделать также акцент на модернизации других отраслей, в частности сельского хозяйства и промышленности, - добавил Новиков. - Я знаю, что наши российские ученые очень хотят сотрудничать с Хайнанем и в морской, и в сельскохозяйственной, и в других отраслях. Кроме того, мы желаем принять активное участие в разработке плана по развитию данного региона".

В свою очередь лауреат премии Вольфа 2011 года в области сельского хозяйства Роджер Бичи указал на то, что "многонациональное сотрудничество в области научных исследований будет намного более эффективно, чем изолированное развитие каждой отдельной страны, и позволит решить множество проблем, стоящих перед лицом всего человечества". "Взаимодействие между странами будет способствовать более оптимальному распределению ресурсов, включая финансы, кадры, внедрение необходимых мер", - полагает он.

Ассоциация академиков Саньи

В дни проведения форума состоялась торжественная церемония учреждения Всемирной ассоциации академиков-лауреатов в городе Санья. Как сказал секретарь горкома Саньи Тун Даочи, "ассоциация станет международной платформой для обмена мнениями и идеями между ведущими китайскими и иностранными учеными, предоставит возможность для коммуникации и кооперации между представителями научной сферы с органами власти и деловыми кругами, поможет продвижению технологий и разработок в повседневную жизнь". По словам Тун Даочи, "создание ассоциации также придаст стимул развитию города Санья, обеспечит новые возможности в продвижении строительства на Хайнане пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли с китайской спецификой".

В свою очередь британский биофизик, лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года Майкл Левитт указал на то, что "молодым ученым для развития необходима комфортная научная среда". "Климат и экология Саньи подходят для проведения научных исследований", - отметил нобелевский лауреат. "На данном этапе стоит задача создать в городе площадку для обмена талантами, Санья должна распахнуть свои двери и привлечь ученых, соответствующих особенностям регионального развития, для дальнейших разработок в сфере научно-технических инноваций", - резюмировал Левитт.

Как писала китайская пресса по итогам форума, создание ассоциации академиков позволит сосредоточить в городе передовые технологии, повысить конкурентоспособность Саньи и придать импульс международному сотрудничеству в сфере науки.