РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону с 21 по 22 сентября пройдет молодежный инновационный конвент, который объединит молодых ученых, изобретателей, предпринимателей и студентов вузов региона. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

"С 21 по 22 сентября в Ростове-на-Дону пройдет Молодежный инновационный конвент Ростовской области - 2019. Проведение конвента позволит объединить усилия представителей бизнеса, научно-образовательных организаций, государства и всего молодежного сообщества в интересах развития новых высокотехнологичных отраслей отечественной экономики", - сказал Лескин.

Авторы лучших проектов получат премии губернатора Ростовской области в номинациях "Лучший инновационный продукт", "Лучший инновационный проект", "Лучшая инновационная идея". Премиальный фонд для девяти победителей составит более 1 млн рублей.

В пресс-службе правительства Ростовской области ТАСС отметили, что конвент объединит авторов разработок в области беспилотных авиационно-космических систем, современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей, человеко-машинных коммуникаций, персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, высокотехнологичных отраслей промышленности, безопасных и защищенных компьютерных технологий, распределенной энергетики.