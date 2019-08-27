Компания "Сколково" запустила первый в Армении сервис удаленных медицинских консультаций

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Компания кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" совместно с коллегами запустила первый в Армении онлайн-сервис медицинских консультаций uDoctor. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Фонда.

"Мобильные Медицинские Технологии" (ММТ), резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", в партнерстве с компанией Ucom и центром "Вардананц" запускает первый в Армении сервис медицинских консультаций uDoctor. Сайт и мобильное приложение позволяют консультироваться с высококвалифицированными специалистами центра инновационной медицины "Вардананц", - говорится в сообщении.

На данный момент в сервисе консультируют более 30 врачей 14 медицинских специальностей. В разделе "Врачи" размещена информация об образовании и квалификации каждого специалиста. Сервис работает в двух режимах: срочных консультаций дежурных врачей и профильных специалистов по предварительной записи. Максимальное время ожидания ответа дежурного специалиста составляет три минуты.

"Мы создаем полноценную экосистему заботы о здоровье, которая в дальнейшем позволит пациентам получать все необходимые услуги для решения проблем со здоровьем: от первой онлайн-консультации со специалистом до дистанционного мониторинга состояния пользователя, что поспособствует вовлечению пациентов в процесс заботы о здоровье", - сказал генеральный директор и сооснователь ММТ Денис Юдчиц, слова которого приводятся в сообщении.

Сервис доступен независимо от местоположения пользователя, в любое удобное время. Приложение можно скачать на смартфон в Google Play или App Store. Проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Юлия Щеглова отметила, что благодаря ММТ телемедицина развивается и популяризируется не только в российских регионах, но и в странах СНГ. "Платформа легко масштабируется, переведена на несколько языков. Мы надеемся в ближайшее время вместе выйти и на рынки дальнего зарубежья", - цитирует Щеглову пресс-служба.

ММТ основана в 2013 году и объединяет разработчиков программного обеспечения, ведущие лечебно-профилактические учреждения России, практикующих врачей и смежных специалистов. Проектами компании являются сервисы "Педиатр 24/7" и "Онлайн Доктор", предоставляющие возможность круглосуточно консультироваться с педиатрами, терапевтами и узкопрофильными специалистами. В проектах компании участвует более 200 врачей 60 медицинских специальностей.