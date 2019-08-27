Более 750 ученых со всего мира приняли участие в Морском форуме на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 750 ученых со всего мира, среди которых 12 лауреатов Нобелевской премии, а также премии Тьюринга, Филдсовской премии, премии Ласкера и премии Вольфа, участвовали в состоявшемся в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) Морском форуме, проходившем на полях Всемирного форума лауреатов. Об этом сообщила газета China Daily.

Главной темой для обсуждения ученых и экспертов стала интеллектуальная эксплуатация морских природных ресурсов и морское хозяйство.

"Тропическая островная провинция Хайнань обладает уникальным географическим положением и окружающей средой, которые способствовали ее быстрому социально-экономическому росту и развитию, - сказал, выступая на форуме, заместитель секретаря парткома провинции Ли Цзюнь. - Мы стремимся создать благоприятную социальную и экологическую среду, чтобы внести вклад и принести пользу научным исследованиям и инновациям".

По его словам, Хайнань намерен и дальше оставаться площадкой для проведения исследований и обменов между ведущими учеными и специалистами со всего мира. "Мы будем содействовать строительству целого ряда проектов, среди которых Национальный центр семеноводства, а также объекты Национальной глубоководной технологической базы, - продолжил Ли Цзюнь. - В планах у провинции также строительство лабораторий и привлечение представителей ведущих отечественных и зарубежных учебных и научных учреждений для осуществления проектов на высоком уровне".

В ходе форума участники выступили с докладами, обсудили ключевые вопросы повестки мероприятия. Четыре Нобелевских лауреата были определены на роль международных консультантов Хайнаньского университета. На нем состоялось подписание некоторых соглашений по сотрудничеству в научно-технической отрасли, среди которых - договоренность между Российской академией наук и Китайско-российской инновационной площадкой при компании Tus-Holdings о создании в городе Санья совместной базы инноваций и стартапов.

Всемирный форум лауреатов в городе Санья прошел 22-23 августа.