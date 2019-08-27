Российские ученые запатентовали ЭКГ-подушку, фиксирующую сердцебиение и дыхание младенцев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские ученые запатентовали ЭКГ-подушку, благодаря которой можно следить за сердцебиением и дыханием новорожденных, что сведет к минимуму их случайную смертность. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

"Ученые Южно-Уральского государственного университета усовершенствовали и запатентовали ЭКГ-подушку, позволяющую с высокой точностью бесконтактно отслеживать не только частоту сердечных сокращений новорожденных, но и наблюдать за их дыханием. Устройство позволит минимизировать синдром случайной смертности младенца. Аналогичных приборов в настоящее время в мире нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в университете, в основе разработки лежит технология регистрации ЭКГ-сигнала при помощи электродов из токопроводящей ткани, положенных на материал с эффектом "памяти" формы. Такой способ наблюдения за состоянием младенца является максимально комфортным для него, при этом он обладает высокой точностью.

"Традиционными электрокардиографами снять у новорожденного ЭКГ довольно сложно. Мы использовали токопроводящие электроды из ткани, которые положены на мягкую основу. Когда младенца укладывают на такую подушку, он успокаивается, а сам материал за определенное время принимает форму его тела. ЭКГ регистрируется с ножек, спинки и головы ребенка", - пояснил старший научный сотрудник кафедры физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин.

Ученые уже испытали подушки в отделениях интенсивной терапии новорожденных нескольких челябинских клиник и обнаружили, что кроме электрокардиограммы можно регистрировать еще и дыхание. Сегодня существует значительное количество устройств, регистрирующих состояние дыхания, однако все они используют датчики прямого контроля, которые вставляются в нос или горло человека.

"Данные о дыхании в некоторых случаях даже важнее, чем данные ЭКГ, поскольку жизни младенцев, особенно после тяжелых родов, угрожает апноэ, или временная остановка дыхания. Осуществляя мониторинг не только сердечного ритма, но и особенностей дыхания младенца, мы сможем предупредить его внезапную смерть в первый год жизни. Когда младенец не дышит в течение нескольких секунд, система подает сигнал о необходимости медицинского вмешательства", - добавил Кодкин.