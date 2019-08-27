Ученые нашли способ в 2-3 раза продлить ресурс двигателей автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета разработали специальный протектор к моторному маслу для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который позволяет существенно повысить ресурс их работы, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Разработка позволяет до двух-трех раз продлевать ресурс двигателей внутреннего сгорания и предназначается для автомобилей с пробегом более 60 тыс. км. Его применение для двигателей таких автомобилей восстанавливает изношенные детали, снижает трение и биения трущихся элементов и улучшает качество сгорания топлива", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков протектора Егора Ляшко.

В состав протектора входят моющие компоненты для очистки деталей двигателя от абразивных загрязнений и нагара, шлифующие компоненты для выравнивания трущихся поверхностей и придания им оптимальной шероховатости и плакирующие компоненты для создания новых слоев на изношенных деталях. При этом размеры компонентов протектора таковы, что они не задерживаются масляным фильтром ДВС и не перекрывают узкие каналы масляных систем современных двигателей, - уточнили в пресс-службе.

Испытания протектора подтвердили его эффективность и безопасность для применения в бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных ДВС.