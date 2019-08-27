Ученые России и США посчитали вклад таяния вечной мерзлоты в глобальное потепление

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские и американские ученые впервые оценили вклад углерода, который выделится при таянии вечной мерзлоты в Арктике, в глобальное потепление. Согласно оценкам, вся вечная мерзлота содержит более 1600 петаграмм углерода (Пг, 10 в 15-й степени граммов), тогда как ежегодно выделяется около 1 Пг, сообщила во вторник пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

"Ученые из Сколтеха и МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с коллегами из Университета штата Флорида (США) впервые изучили органическое вещество глубоких слоев вечной мерзлоты Восточной Сибири в бассейне реки Колыма <...> Полученные данные позволяют говорить о том, что при таянии мерзлоты на поверхность могут высвободиться насыщенные органические вещества, доступные для разложения микробами. Это в свою очередь приведет к выбросу огромного количества парниковых газов и еще больше ускорит глобальное потепление", - говорится в сообщении.

Согласно выводам ученых, вечная мерзлота содержит более 1600 Пг органического углерода, из которых как минимум 450 Пг приходятся на едому - возвышенности арктических равнин, окруженные речными долинами. Различные климатические модели указывают на высвобождение более 1 Пг углерода в год. Согласно оценкам экспертов, таяние 10% мерзлоты до 5 градусов Цельсия приведет к высвобождению 40 Пг углерода, а до конца века может быть высвобождено 20% углерода едомы.

В ходе исследования ученые отобрали почвы с глубин от 3 до 15 м из двух отложений, сформированных в различные геологические периоды: в период Плейстоцена (от 2,588 млн лет назад до 11,7 тыс. лет назад) и Голоцена, который пришел ему на смену.

Вечная мерзлота - земная поверхность, покрытая льдами. На нашей планете на вечную мерзлоту приходится 25% суши. Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной большой экологической катастрофой.