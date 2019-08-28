Ученые в Приморском океанариуме изучат способы общения морских млекопитающих

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Ученые на базе Приморского океанариума приступили к изучению гидроакустических возможностей морских млекопитающих, чтобы использовать полученные данные для совершенствования технологий вылова рыбы. Об этом в среду сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.

"На площадке Центра коллективного пользования "Приморский океанариум" будут проводиться наблюдения за морскими млекопитающими, изучение особенностей их акустических сигналов в разных условиях. Затем полученные на биотехнологическом полигоне наработки будут испытываться на "большой воде". И только после этого разработанные технологии будут интегрированы в реальный промысел", - говорится в сообщении.

Объектом исследования станут белухи и ларги, находящиеся в Приморском океанариуме. Изучение пройдет в три этапа. В составе групп ученых - представители сразу пяти учреждений - кроме океанариума участвуют Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз), ТИНРО-Центр, ООО "Гидробионика". Они намерены расшифровать смысл и содержание звуков, которые издают морские животные.

"Детальное изучение феномена акустического поведения морских млекопитающих и объяснение его биофизического механизма позволит в ближайшем будущем проектировать приборы и бионические системы для рыболовства. Например, дельфины умело управляют поведением рыбных косяков; мы можем позаимствовать у них это умение и, если добьемся полной аналогии, сможем усовершенствовать технологии вылова", - приводятся в сообщении слова Юрия Кузнецова, доктора технических наук, профессора Дальрыбвтуза.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. В 2019 г. на базе лабораторных и иных подразделений океанариума создан Центр коллективного пользования. Центр оснащен новейшим современным оборудованием, которое позволяет проводить исследования в различных областях морской биологии.