Ученые впервые на Дальнем Востоке получили молодь тихоокеанской устрицы в условиях завода

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного Центра (ТИНРО-Центра) в Приморье впервые на Дальнем Востоке получили молодь тихоокеанской устрицы в заводских условиях. Об этом сообщила в среду пресс-служба ТИНРО-Центра.

"Культивированием тихоокеанской устрицы в Приморье занимаются уже несколько лет, однако для выращивания предприятия брали уже готовый природный спат (молодь двустворчатых моллюсков). Ученым же удалось провести нерест устрицы в искусственных условиях, так что теперь процесс получения жизнестойкой молоди устрицы уже не будет зависеть от капризов погоды", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ТИНРО-Центра, природная молодь моллюсков, из которой выращивают устриц, может быть потеряна, например, из-за непогоды, птиц и по другим причинам. А новая технология позволит наладить производство устриц, не зависящее от урожайности конкретного сезона.

Научное достижение удалось сделать в инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова в Приморье. В течение месяца личинки устрицы будут доращиваться до жизнестойкой молоди на заводе, потом их планируют вывесить на коллекторы в море.

Центр на острове Попова рассчитан на проведение научных исследований, а также на получение посадочного материала наиболее важных для отечественной марикультуры объектов: морские водоросли, моллюски и иглокожие. Основная его задача - разработка заводских технологий для искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов. Устрицы широко используются в кулинарии и считаются деликатесом для человека.