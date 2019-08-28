Ученые считают, что у оптимистов шансы прожить долгую жизнь выше, чем у пессимистов

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. У людей с оптимистическим настроем гораздо больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь, чем у тех, кто придерживается пессимистических взглядов на жизнь. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает вещательная корпорация Би-би-си .

В эксперименте приняли участие около 70 тыс. женщин и свыше 1,5 тыс. мужчин. Специалисты из Школы медицины Бостонского университета в штате Массачусетс наблюдали за изменениями состояния здоровья добровольцев в зависимости от их отношения к жизни. Кроме того, участники рассказывали об уровне своей двигательной активности, вкусовых предпочтениях, а также наличии вредных привычек, включая пристрастие к курению и употребление алкоголя. Результаты показали, что в среднем продолжительность жизни людей с оптимистическим мировоззрением была на 11-15% выше, чем у пессимистов.

При этом, как отмечают ученые, позитивно настроенные мужчины и женщины имели больше шансов дожить до 85 лет. В качестве возможной причины подобного явления специалисты назвали тот факт, что оптимистам проще контролировать свои эмоции. Следовательно, они лучше защищены от негативных последствий стресса. "Стресс оказывает влияние на иммунную систему человека, и поэтому есть вероятность, что люди с позитивным настроем способны лучше справиться с различными инфекциями", - подчеркнул профессор Бристольского университета Брюс Худ, комментируя результаты исследования.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня оптимизма может привести к увеличению продолжительности жизни и хорошему самочувствию в преклонном возрасте", - отметила профессор Школы медицины Бостонского университета Люина Ли. Поэтому ученые рекомендуют пессимистам научиться находить положительные стороны в самых обычных вещах и представлять будущее, в котором все складывается хорошо.

