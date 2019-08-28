В Швейцарии разработали "умную" солнечную электростанцию для фасадов зданий

ЖЕНЕВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. "Умные" солнечные батареи для фасадов зданий сконструировали инженеры федерального технического университета Цюриха (ETHZ). Панели способны вращаться по горизонтали и вертикали, выбирая нужную ориентацию на Солнце в целях оптимального на данный период обогрева или охлаждения помещений. О своей разработке специалисты рассказали в журнале Nature Energy.

Как отмечает ETHZ на своем сайте, руководимая профессором Арно Шлютером научная группа создала "систему перемещаемых солнечных панелей для генерирования электричества", которая в зависимости от погоды регулирует количество солнечного излучения, попадающего на стены здания. За год с учетом сезонных потребностей в тепле и прохладе на подобной электростанции в условиях умеренного климата вырабатывается на 15% больше энергии, чем потребляется, а в ясный летний день эта система на 50% производительнее статичных солнечных панелей, закрепленных на фасаде.

"Инновационный фасад включает в себя множество перемещаемых солнечных панелей, закрепленных на сетке из легких стальных тросов. Они индивидуально управляются и меняют свое положение вертикально и горизонтально при помощи мягких роботизированных элементов", - отмечают ученые. По их словам, именно эти роботизированные приводы являются сердцевиной системы. Они устойчивы к переменам погоды, и им даже не страшен шторм.

Панели перемещаются в соответствии с реальными потребностями находящихся в здании людей в отоплении или охлаждении помещений в конкретный промежуток времени. Проведенные разработчиками испытания в Каире, Цюрихе и Хельсинки показали, что "умная" система фасадных солнечных батарей лучше всего подходит для использования в зданиях, построенных по современным стандартам, в умеренном климате. При этом в офисных помещениях экономия энергии выше, чем в жилых.

Но и в условиях жаркого Каира в здании 1920 года постройки система дала превышение вырабатываемой в течение года энергии над потребляемой на 14%.

Специалисты ETHZ подчеркивают, что необходимо найти верный баланс между комфортом для находящихся в здании людей и энергоэффективностью. "В теории наиболее энергоэффективными являются здания без окон", - отметил профессор Шлютер. Однако разработанная в Цюрихе система продемонстрировала, что и при наличии окон "умное" взаимодействие между внутренним пространством и внешней частью здания может обеспечить удобство для людей и генерировать дополнительную энергию, пояснил ученый.