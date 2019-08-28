Ученые разработали метод диагностики хламидиоза с помощью наночастиц золота

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исследователи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии нашли новый способ определения в организме бактерий-возбудителей хламидиоза с помощью наночастиц золота. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

Авторы испытали метод определения в организме бактерии-возбудителя хламидиоза - заболевания, протекающего бессимптомно и способного привести к бесплодию и потере зрения. Сегодня известно о 17 видов хламидий и сотнях вариантов возбудителя хламидиоза. Подход ученых позволяет выявлять минимальные генетические различия между ними, повышая точность диагноза, так как вариант лечения напрямую зависит от штамма хламидии.

"Ученые разработали новый подход к оцифровке последовательностей ДНК. Уже сегодня применение такой системы позволило обнаружить в жидкости виновника широко распространенного в мире заболевания - хламидиоза, а также записать впервые расшифрованный геном возбудителя с высокой точностью <…> Для повышения чувствительности метода ученые изменили технологию, добавив наночастицы золота, это позволило им обнаружить единственную клетку хламидии в тестовом образце", - говорится в сообщении.

В основе нового подхода - использование современных технологий для расшифровки последовательностей ДНК. Сейчас записи этих данных хранятся в текстовых файлах, что замедляет процесс анализа информации, а повторная расшифровка последовательностей нередко приводит к ошибкам. Исследователи предложили использовать четырехзначный код вместо двоичного, который позволяет избежать этих недостатков.

"Чтобы получить оцифрованные последовательности ДНК, последние кодируют с помощью оптических методов и заносят на носитель. <…> С помощью алгоритма, разработанного профессором Саратовского государственного университета Сергеем Ульяновым, ученые смогли оцифровать гены возбудителей болезней, общих для животных и человека. Причем не только бактерий, но и вирусов, в частности, птичьего гриппа", - сообщает пресс-служба РНФ.

Исследователи считают, что результаты работы позволять улучшить методы мобильной диагностики возбудителей заболеваний и способы поиска их генетических различий. Технология также будет востребована в исследованиях, которые требуют абсолютной точности записанных последовательностей ДНК.