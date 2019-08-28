Российские ученые впервые обнаружили морскую пиявку на глубине почти в 9 км

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Германии и Национального научного центра морской биологии впервые обнаружили морскую пиявку нового вида на рекордной глубине 8728,8 м в Курило-Камчатском желобе. Такая среда обитания, по словам ученых, нетипична для подобных живых организмов, сообщила в среду пресс-служба ДВФУ.

"Ученые ДВФУ вместе с коллегами из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского и специалистами из Германии в ходе совместной экспедиции обследовали Курило-Камчатский желоб и впервые обнаружили морскую пиявку нового вида Johanssonia extrema на рекордной глубине 8728,8м, нетипичной для подобных животных", - говорится в сообщении. Статью о своем открытии ученые опубликовали в журнале Progress in Oceanography, будущий выпуск которого будет посвящен исследованиям в Курило-Камчатском желобе.

Длина тела пиявки, по словам ученых, гигантская для столь большой глубины и составляет 58 мм. Обычно размеры подобных пиявок колеблются от 10 до 20 мм. Найденная пиявка, предположительно, питается кровью глубоководной рыбы макруруса. Исследователи на базе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с помощью ДНК-анализа смогли определить принадлежность своей находки к самостоятельному виду Johanssonia extrem.

Профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ, соавтор научной статьи Алексей Чернышев пояснил, что ранее на глубине свыше 8 тыс. м никогда не находили рыбьих пиявок, к тому же подверженных явлению глубоководного гигантизма.

"Суть явления в том, что на глубине свыше 8-9 тыс. м встречаются виды, которые гораздо крупнее тех, что обитают на меньших глубинах. Объяснить это явление пока не удается. Если подобные пиявки будут найдены на больших глубинах в других морских желобах, можно также провести их ДНК-анализ и выяснить, насколько велико их родство. Это поможет понять, как формировалась жизнь на разных участках в море. Был ли у организмов общий предок, или они произошли от различных представителей фауны", - цитирует ученого пресс-служба ДВФУ.

Раньше считалось, что на глубине океана обитает ограниченное число живых организмов. Однако сейчас ученые имеют доказательства, что морские глубины скрывают в себе огромный ресурс полезных ископаемых, который человек может освоить в отдаленной перспективе. Соответственно, перед исследователями встает вопрос, насколько велик риск нанести планете экологический ущерб при добыче глубоководных морских ископаемых.