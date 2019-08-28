Котюков не исключил, что следующий Менделеевский съезд пройдет в ДФО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков не исключил, что будущий Менделеевский съезд может пройти в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), и поручил проработать соответствующее предложение. Об этом он сообщил в среду в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Менделеевские съезды - крупнейшие международные научные форумы, посвященные вопросам общей и прикладной химии. В этом году такой съезд пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября. По словам министра, возможности принять такое масштабное событие имеют различные российские города. Например, предыдущий съезд проходил в Екатеринбурге.

"Химия - естественная наука, это фундамент, база знаний, которая может дать развитие в различных областях. Поэтому мы принимаем ваше предложение, проработаем с коллегами и будем следующий съезд предлагать провести на Дальнем Востоке", - сказал Котюков, отвечая на вопрос о возможности проведения Менделеевского съезда на Дальнем Востоке.

Котюков добавил, что в этом году на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет представлена российская экспозиция, посвященная Году периодической таблицы химических элементов. "Это часть нашего плана проведения мероприятий [на ВЭФ]. Мы проводим их не только с университетами, но и с крупными индустриальными компаниями, для которых развитие химических технологий может дать преимущества на российском и мировом рынках", - пояснил министр.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Генеральной ассамблеей ООН 2019 год провозглашен Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона Дмитрием Менделеевым. Церемония открытия Международного года состоялась 29 января в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии. Ключевой задачей проведения Международного года для России является присвоение периодической таблице имени выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева.