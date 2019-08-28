На форуме "Машук-2019" представлен проект предотвращения землетрясений

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Проект предотвращения масштабных землетрясений за счет бурения скважин представлен на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске. Об этом сообщил ТАСС в среду автор проекта Даниил Самусев.

"Я представляю проект "Географо - геоэкологических исследований на территории РФ с целью оценки прогноза экологических условий рудонефтегазоносности и сейсмичности". Если говорить простыми словами, суть проекта - предотвращение глобальных и масштабных землетрясений. Я по этой теории нашел очаги землетрясений, которые самые крупные, и примерную глубину. У меня есть предположение, теория проекта, она еще не проверялось, потому что для этого нужны немалые деньги - я предлагаю бурить скважины, для того, чтобы снимать напряжение и уменьшать уровень землетрясения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет бурения скважин в определенном месте силу землетрясения можно снизить в два раза. "Допустим, мы предполагаем, что в определенном месте будет землетрясение 8-9 баллов, и мы будем бурить по моей теории в определенных местах, которые просчитываются, мы снимаем напряжение, уменьшаем землетрясение до 4-5 баллов, почти в два раза", - отметил Самусев.

Он добавил, что изучил уже подобные места в Крыму, Краснодаре и в районах Арктики. Со своей теорией Самсуев выступал на различных конференциях. "Это новая история, я ездил с ней на конференции, многие мои коллеги заинтересовались. Мне нужны люди, которые смогут помочь дальше продвинуть мой проект", - сказал автор проекта.

По его словам, у землетрясений есть цикл, они повторяются в тех же местах с промежутком в 100-150 лет. "Если мы сейчас это сделаем (будем бурить скважины - прим. ТАСС), это будет дешевле, чем восстанавливать последствия. Я пришел к этому вместе со своим руководителем, преподавателем факультета прикладной геологии в СКФУ. Он 20 лет занимался этой темой, я подключился к работе, и он передал ее мне", - сказал собеседник агентства.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.