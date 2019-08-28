Журналист ТАСС стал одним из победителей международного конкурса "Энергия пера"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги международного медийного конкурса "Энергия пера". Лучшими работами признаны материалы трех журналистов: руководителя научной редакции ТАСС Андрея Резниченко, редактора нефтегазового портала Rigzone из США Мэттью Визи и бразильского корреспондента энергетического портала CanalEnergia Маурицио Годоя, сообщили в среду в пресс-службе организации.

"Энергия пера" - международный медийный конкурс, учрежденный ассоциацией "Глобальная энергия" в 2004 году. Ежегодно проект награждает журналистов, которые внесли значительный вклад в освещение и информационное сопровождение вопросов, решений и тенденций глобальной энергетики. В этом году на конкурс материалы были направлены из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Победители будут награждены в рамках Лауреатской недели премии "Глобальная энергия" в начале октября.

Резниченко - автор спецпроекта о способах применения радиационных технологий, подготовленного совместно с Госкорпорацией "Росатом". В нем рассказывается возможностях, которые появились у человечества с открытием радиоактивности. В частности, о том, что досмотровые системы мест массового скопления людей созданы на основе свойств Х-лучей, с их же помощью возможно определить возраст произведений искусства и тем самым выявить подделки; о радиоизотопной обработке, которая способна вернуть к жизни раритетные книги; о ядерной медицине, позволяющей диагностировать и вылечить смертельные болезни.

Радиация, отмечается в проекте, помогает бороться с опасными вирусами, без применения радиационных технологий невозможно представить существующие и перспективные мировые космические программы. В проекте показано, что с учетом развития технологий на Земле, и в космосе, человечество не может обойтись без мирного применения радиационных технологий.

"Для меня это неожиданная и очень приятная награда. Большая команда ТАСС и Росатома трудилась над спецпроектом "Тайны радиационных технологий", и я хотел бы поздравить всех причастных к этому замечательному проекту с заслуженной победой в очень престижном международном конкурсе!" - сказал Резниченко корреспонденту ТАСС.

Нефтяные платформы и рынок накопителей энергии

Статья "Генератор шельфовых вакансий на $13 млн" второго победителя конкурса - Мэттью Визи, старшего редактора специализированного новостного портала Rigzone.com - посвящена рынку вывода из эксплуатации нефте- и газодобывающих платформ. По данным крупнейшего классификационного общества Lloyd's Register, глобальные расходы на работы по снятию с эксплуатации нефтяных платформ должны достичь ежегодно $13 млн к 2040 году.

Автор отмечает, что этот факт приведет к долгосрочному спросу на инженерные кадры, занимающиеся демонтажем "вышедших на пенсию" морских нефтяных платформ. Этот факт положительно повлияет на ситуацию с трудоустройством в отрасли, особенно на территориях Северного моря и Мексиканского залива. Вывод платформы из эксплуатации не означает только "подъем конструкции из воды", а включает целый комплекс работ, занимающих пять-шесть лет, среди которых менеджмент объекта на поздних сроках эксплуатации, демонтаж надводной и подводной частей установки, избавление от отходов после перемещения конструкций.

Замыкает тройку победителей Маурицио Годой, бразильский корреспондент энергетического портала CanalEnergia, который посвятил свою статью "Аккумуляторы могут выйти на рынок быстрее, чем предполагается" анализу рынку накопителей энергии в Бразилии.

Согласно Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2040 году установленная мощность накопителей энергии в мире достигнет 942 ГВт, а их энергоемкость - 857 ГВт·ч. Такой внушительный рост станет возможным в связи с быстрым снижением стоимости батарей. Несмотря на то, что во всем мире наблюдается тенденция роста рынка аккумуляторов, Бразилия только начинает развивать этот сегмент. Одним из драйверов развития накопителей энергии является рост популярности электромобилей.

Помимо этого, Бразилия в целом обладает большим потенциалом распространения аккумуляторов, отмечается в статье. Например, за счет удовлетворения спроса в энергии штата Рорайма (единственный штат, который не подключен к национальной энергетической системе). Одни эксперты считают, что выбор в пользу литий-ионных батарей будет лучшей опцией для страны за счет их экономической эффективности, другие отмечают, что из-за ограниченности элемента в природе, более перспективными являются водородные аккумуляторы, однако развитие технологий с их использованием - это скорее вопрос будущего, чем настоящего.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.