Два нобелевских лауреата подтвердили участие в Менделеевском съезде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нобелевские лауреаты Жан-Пьер Соваж и Уильям Мернер подтвердили участие в XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС в Москве сказал вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

"Будут Нобелевские лауреаты <...> В частности, уже подтвердили [свое участие] Жан-Пьер Соваж и Уильям Мернер <...> Поскольку он [съезд] проходит в [Международный] год Периодической системы химических элементов, там очень много междисциплинарных симпозиумов", - сказал Хохлов.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября. В его работе примут участие более 3 тыс. человек, в том числе 300 иностранных ученых.

Французский ученый Жан-Пьер Соваж в составе группы исследователей получил Нобелевскую премию по химии в 2016 году за разработку и синтез "молекулярных машин", движение которых можно контролировать. Американский химик Уильям Мернер удостоен Нобелевской премии в 2014 году за создание методов изучения объектов при помощи флуоресцентной микроскопии со сверхразрешением.

Год Периодической системы

По словам Хохлова, на съезде будут обсуждаться вопросы использования суперкомпьютеров для исследования свойств материалов, тема разработки новых источников энергии, а также задачи дополнения таблицы Менделеева новыми элементами. Специальная встреча будет посвящена теме развития образования в области химии. Помимо исследователей форум посетят представители Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), национальных химических обществ и других организаций.

"Перед открытием симпозиума 9 сентября состоится большое совещание с этими руководителями химических обществ, на котором, в частности, будет поднят вопрос о том, что может быть одним из результатов этого года Периодической таблицы - фициальное присвоение имени Менделеева Периодической системе химических элементов", - сообщил вице-президент РАН.

Основными организаторами съезда выступают Минобрнауки РФ, Российская академия наук и правительство Санкт-Петербурга, генеральный партнер события - благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год. Он приурочен к 150-летию с открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в нескольких странах мира - России, Франции, Германии, Испании, США и Японии - и сопровождается проведением научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых и других событий.