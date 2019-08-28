Российские ученые разработали устройство, имитирующее биологическую память

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Устройство, имитирующее биологическую память, изобрели ученые Московского физико-технического института (МФТИ). Разработка может стать основой для будущих нейроморфных компьютеров, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Базовым компонентом нейрокомпьютеров является ячейка памяти или мемристор, пропускающий либо блокирующий нервные импульсы. Свое название он берет от английских слов memory и resistor. Впервые мемристор был испытан в 2008 году, в 2015 году был предложен мемристор второго рода, который стал основой новой разработки.

"Ученые из МФТИ представили мемристор второго рода на базе оксида гафния. Это устройство, подобно синапсу в живом мозге, запоминает информацию и естественным образом постепенно забывает те данные, к которым давно не обращались. Мемристоры могут стать основой для нейроморфных компьютеров с аналоговой архитектурой, имитирующих обучение биологического мозга", - говорится в сообщении института.

В нем отмечается, что такие машины могли бы проводить вычисления быстрее и тратить несоизмеримо меньше электроэнергии. "Усиление связей между нейронами, способствует, например, усилению памяти и лучшему обучению. Ослабление, напротив, позволяет забывать данные, которые давно не были востребованы", - отмечается в сообщении МФТИ.

"Устройство продемонстрировало впечатляющий запас прочности: после проверки на 100 млрд циклов переключения система почти не изменила свои свойства", - говорится в сообщении вуза.