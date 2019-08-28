Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе. Об этом в среду сообщила пресс-служба российского вуза.

"Чтобы разработать комплекс мер защиты от речных наводнений, ученые из европейских стран создали международную базу данных, объединяющую информацию о максимальных расходах воды [наблюдаются во время весеннего половодья или паводков] и датах их прохождения более чем на 3700 гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся на западе европейской части России. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, впервые представлены результаты всестороннего статистического анализа характеристик катастрофических паводков, половодий и факторов, которые их определяют", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в Европе подобные стихийные бедствия стали более частыми и масштабными, что сопряжено с увеличением экономического ущерба. По их данным, за последние 12 лет в Северо-Западной Европе увеличилось количество осадков осенью и зимой, что повысило объем воды в реках региона, при этом в южно-европейских странах количество осадков уменьшилось, что в среднем привело к уменьшению числа наводнений. В ходе исследования ученые также выяснили, что за последние 50 лет в Восточной Европе температура воздуха весной повышалась каждое десятилетие на один градус Цельсия, что привело к уменьшению масштабов весенних половодий и к увеличению числа экстремальных осадков в летние периоды.

"В отличие от предыдущих исследований, посвященных территории Западной Европы, в настоящей работе существенно расширена анализируемая площадь. Это позволило проводить анализ вне границ государств и благодаря этому лучше интерпретировать влияние климатических процессов на формирование наводнений. Впервые установлены точный пространственный охват и величина изменений характеристик наводнений по всему Европейскому континенту", - сказала один из соавторов работы Мария Киреева, слова которой приводятся в сообщении.

В исследовании приняли участие 47 специалистов из нескольких десятков научных организаций Европы. Россия представлена в проекте двумя учеными из МГУ. Работа проходила при поддержке совместного гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Русского географического общества.