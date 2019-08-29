В Крыму ученые в новом зале пещеры "Таврида" нашли новые останки животных и скелет змеи

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) нашли новые останки животных и скелет змеи в обнаруженном новом зале пещеры "Таврида", сообщил ТАСС председатель Совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

"При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал, размерами примерно 2,5 на 2 метра. В этом зале мы нашли новые останки животных. Они разных размеров - и большие, и маленькие. Так, обнаружен четкий скелет, предположительно, змеи, длиной около метра", - сообщил Самохин.

Он отметил, что для оценки этих находок, а также определения, кому они могли принадлежать, их возраст, приедут ученые-палеонтологи из КФУ.

Самохин сообщил, что для оказания помощи крымским коллегам прибыли ученые минералоги и микробиологи из Уральского отделения РАН, которые берут пробы, обнаруженных в пещере в 2018 году неизвестных микроорганизмов, для их определения. Примерный возраст микробов может составлять 5 млн лет. Исследования проб продлятся около месяца в лабораторных условиях. Берутся пробы минералов и состава воздуха, в частности углекислого газа.

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружены останки древних животных, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры. Новые ходы были обнаружены в середине августа с помощью специальной аппаратуры с поверхности земли, спуска в пещеру не было.

При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар, а автомобильная дорога будет проходить над пещерой по специальной конструкции.