В Перу нашли крупнейшее место массового жертвоприношения детей

Как рассказал археолог Ферен Кастильо, участвовавший в раскопках в районе Пампа-ла-Крус, возраст останков оценивается в 600-800 лет. Этот регион населяли чиму - доколумбовая культура, существовавшая примерно с 1200 по 1475 годы до завоевания Империей инков. Земли чиму простирались вдоль перуанского побережья до территории современного Эквадора.

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Группа археологов обнаружила крупнейшее в мире место массового жертвоприношения детей в ходе раскопок неподалеку от города Трухильо в Перу. Как сообщило AFP , в общей сложности ученые нашли останки 227 детей.

По версии ученых, дети в возрасте от 4 до 14 лет были принесены в жертву богам чиму, чтобы вымолить у них приход хорошей погоды. Как отметил Кастильо, в ходе раскопок ученые нашли свидетельства, что на регион в то время обрушивались проливные дожди, вызванные природным феноменом Эль-Ниньо.

Пампа-ла-Крус находится всего в двух километрах от другого места археологических раскопок - Уанчакито. В апреле 2018 года там были обнаружены останки 140 детей и 200 лам, которые также были принесены в жертву.

Ранее самым крупным местом подобных жертвоприношений считалось то, что было обнаружено в Мексике на территории комплекса культовых сооружений Темпло Майор. Он действовал в далеком прошлом в центре столицы ацтеков - Теночтитлане (территория нынешней мексиканской столицы). Во время раскопок там были обнаружены останки 42 детей.