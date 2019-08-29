В Перу нашли крупнейшее место массового жертвоприношения детей

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Группа археологов обнаружила крупнейшее в мире место массового жертвоприношения детей в ходе раскопок неподалеку от города Трухильо в Перу. Как сообщило AFP, в общей сложности ученые нашли останки 227 детей.
Как рассказал археолог Ферен Кастильо, участвовавший в раскопках в районе Пампа-ла-Крус, возраст останков оценивается в 600-800 лет. Этот регион населяли чиму - доколумбовая культура, существовавшая примерно с 1200 по 1475 годы до завоевания Империей инков. Земли чиму простирались вдоль перуанского побережья до территории современного Эквадора.
Une équipe d'archéologues a mis au jour les restes de 227 enfants sacrifiés selon un rituel de la culture précolombienne Chimu, présente sur la côte nord du Pérou actuel jusqu'à la fin du XVe siècle, une découverte d'une ampleur sans équivalent dans le monde #AFP pic.twitter.com/3eCXNbP5DG— Agence France-Presse (@afpfr) August 28, 2019
По версии ученых, дети в возрасте от 4 до 14 лет были принесены в жертву богам чиму, чтобы вымолить у них приход хорошей погоды. Как отметил Кастильо, в ходе раскопок ученые нашли свидетельства, что на регион в то время обрушивались проливные дожди, вызванные природным феноменом Эль-Ниньо.
Пампа-ла-Крус находится всего в двух километрах от другого места археологических раскопок - Уанчакито. В апреле 2018 года там были обнаружены останки 140 детей и 200 лам, которые также были принесены в жертву.
Ранее самым крупным местом подобных жертвоприношений считалось то, что было обнаружено в Мексике на территории комплекса культовых сооружений Темпло Майор. Он действовал в далеком прошлом в центре столицы ацтеков - Теночтитлане (территория нынешней мексиканской столицы). Во время раскопок там были обнаружены останки 42 детей.