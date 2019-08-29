Ученые утверждают, что нашли в Эфиопии древнейший череп предка современного человека

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили на северо-востоке Эфиопии почти полный череп раннего предка человека, который жил 3,8 млн лет назад и имел удивительную биологическую смесь обезьяноподобных и человеческих характеристик. Об этом сообщила в четверг мультимедийная корпорация Би-би-си со ссылкой на публикацию в научно-популярном журнале Nature.

Анализ находки ставит под сомнение укоренившиеся в науке представления, каким образом первые люди произошли от обезьяноподобных предков, отмечает Би-би-си.

Современная наука считает, что обезьяна по имени Люси, частичный скелет которой нашли в 1974 году в Эфиопии, была одним из видов, приведших к появлению первых людей. Однако нынешняя находка заставляет по новому взглянуть на эволюцию человека, считает ряд специалистов, подчеркивая, что процесс появления человека мог быть более сложным и запутанным.

Череп обнаружил в местечке Миро-Дора (регион Афар) профессор Йоханнес Хайле-Сесассие, который работает с американским Кливлендским музеем естественной истории. По его словам, череп является самым полным по своей сохранности среди всех подобных находок старше 3 млн лет.