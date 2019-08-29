Медведев заявил, что Россия заинтересована в развитии контактов с ЦЕРН

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии контактов с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения с ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве.

Медведев отметил, что речь идет о крупнейшем в мире научно-исследовательском центре. "Я там относительно недавно был <…>, посмотрел, как организована работа, пообщался с нашими учеными, это, конечно, производит впечатление", - сказал премьер-министр, добавив, что Россия не одно десятилетие успешно сотрудничаем с ЦЕРН.

"Заинтересованы в продолжении и развитии этих контактов", - заключил Медведев, отметив, что ратифицируемое соглашение создает для этого необходимую правовую базу.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса, подписанное в Женеве 16 апреля 2019 года, было разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и предусматривает как расширение участия Российской Федерации в деятельности этой организации, так и участие ЦЕРН в проектах на территории РФ. Как ранее заявляли в правительстве, ратификация данного документа обеспечит кооперацию российских научных организаций с ЦЕРН и получение новых результатов в области фундаментальных и прикладных научных исследований.