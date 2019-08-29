Слетавшие в космос гекконы проявили повышенную активность и игривость

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и НИИ Морфологии человека впервые выяснили, что небольшие ящерицы - гекконы - не только не потеряли физическую активность в условиях невесомости в космосе, но и, напротив, проявили игровое поведение, которое в условиях дикой природы встречается крайне редко. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МГУ.

"Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и НИИ Морфологии человека отправили некрупных ящериц - толстопалых гекконов - в космос и обнаружили, что они проявляют игровое поведение даже в условиях невесомости. В дикой природе для рептилий игровое поведение как правило энергетически невыгодно", - говорится в сообщении.

Невесомость оказывает влияние на физиологические параметры. Например, вестибулярный аппарат и мускулатура человека в таких условиях работают несколько иначе. А длительные космические полеты могут вызывать атрофию скелетных мышц. Чтобы разобраться во всех нюансах влияния условий космического полета на организм, исследователи проводят эксперименты на разных группах животных.

Российские ученые отправляли гекконов на орбиту неоднократно. Однако игровое поведение у них было обнаружено только при анализе полетных данных в рамках 30-дневного космического полета спутника BION-M №1, который вышел на орбиту 19 апреля 2013 года. На спутнике животные находились в трех специальных контейнерах, снабженных системами жизнеобеспечения. В каждом контейнере находилось по 5 самок толстопалых гекконов (Chondrodactylus turneri).

Перед полетом каждую особь пометили цветным ошейником, однако одной из ящериц в последний момент перед запуском его удалось снять. После возвращения капсулы с гекконами на Землю ученые тщательно проанализировали полетные видеозаписи. Оказалось, что в качестве объектов для игр они использовали "потерянный" ошейник, и кусочки кожи, слезшей с них в процессе линьки.

По словам ученых, в дикой природе для рептилий, в отличие от теплокровных животных, игровое поведение как правило энергетически невыгодно, так как низкий уровень метаболизма и необходимость длительного восстановления после интенсивных нагрузок делают рептилий уязвимыми. "Эти факторы полностью или частично отсутствовали в космическом эксперименте. Невесомость также способствовала уменьшению энергозатрат", - добавили в МГУ.