В России открыли единственное в мире месторождение карлтонита

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Ученые идентифицировали найденный в Мурунском массиве, который находится на границе Якутии, Иркутской области и Забайкалья, камень как F-аналог карлтонита, редчайшего минерала, единственное в мире месторождение которого было утрачено в Канаде, сообщается в четверг официальное издания СО РАН "Наука в Сибири".

"Фторкарлтонит нашли два года назад в уникальном месторождении поделочного камня чароита в Мурунском массиве. Неизвестный минерал сине-голубого цвета, ранее не встречавшийся в этих местах, передали в ИГХ СО РАН для идентификации. Порошковый рентгенодифракционный анализ установил, что это карлтонит, очень редкий минерал, относящийся к силикатам и ранее добывался лишь в одном месторождении [на сегодня утраченном] - в щелочном массиве Сент-Илер в Канаде", - говорится в сообщении.

Камень обнаружили ученые Института геохимии (ИГХ) СО РАН и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

"В минерале, найденном на Мурунском массиве, в качестве добавочного аниона преобладает фтор, а в карлтоните из Канады - группа OH. Сибирская находка - это F-аналог карлтонита. Потому и название ему было дано - фторкарлтонит", - цитируют в сообщении старшего научного сотрудника ИГХ СО РАН, кандидата геолого-минералогических наук Екатерину Каневу.

Ученые ИРНИТУ описывают его как камень красивой окраски с богатой палитрой оттенков - от светло-голубого до темно-голубого, который встречается в чароитовой породе совместно фиолетовым чароитом, серо-зеленым пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зеленым пироксеном. Он относится к редчайшим минералам, которые встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в настолько микроскопических количествах, что их возможно обнаружить только с помощью высокоточного оборудования.

"Если этот материал вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров. Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом и стоить достаточно дорого. В настоящее время за камнем охотятся коллекционеры редких минералов. Многие из них, узнав об открытии, обращались к нам с просьбой выслать им хотя бы небольшой кусочек фторкарлтонита", - цитируется Канева на сайте ИРНИТУ.

Сейчас увидеть уникальный минерал можно только в Государственном минералогическом музее, находящемся в стенах ИРНИТУ в Иркутске.