В России начинает работу программа по повышению научной грамотности "Всенаука"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Авторы научно-просветительской программы "Всенаука", работа которой начинается в России в сентябре при поддержке Фонда президентских грантов, при помощи интернет-опроса определят наиболее важные научные темы для повышения уровня научной грамотности россиян. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель программы, продюсер российского мультсериала "Фиксики" Георгий Васильев.

"Мы пытаемся выделить эти большие знания, пытаемся понять, что должно входить в картину мира [человека] <…> На втором этапе попытаемся обеспечить обществу, - людям, которым это интересно, - доступ к большим знаниям во всех формах. Мы не собираемся производить мультики, читать лекции или делать контент для Youtube, мы собираемся помогать <…> тем, кто эти большие знания производит", - сказал Васильев.

Проведение всероссийского опроса (проект "Минимакс") - часть реализации научно-просветительской программы "Всенаука", стартующей в канун учебного года при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда поддержки культурных и образовательных проектов "Русский глобус". На сайте "Всенауки" пользователи сети смогут пройти ряд игровых тестов в статусе научного эксперта или пользователя. Полученные результаты позволят выявить области науки, в которых необходимо в первую очередь создавать доступный контент для восполнения пробелов россиян в знаниях. Партнерами программы выступают Российская академия наук, "Яндекс", некоммерческое партнерство "Викимедиа РУ" и другие.

Организаторы опроса рассчитывают на участие в исследовании нескольких тысяч человек. Результаты, обработанные с помощью технологий машинного интеллекта и при участии специалистов "Левада-центра", будут опубликованы в феврале, сообщил ТАСС Васильев. Эта информация может быть полезна для актуализации программ в школах и университетах, считает руководитель программы "Всенаука". В Российской академии наук результаты опроса намерены учитывать при формировании предложений РАН по совершенствованию школьной программы, сообщил журналистам вице-президент РАН, председатель комиссии по популяризации науки Алексей Хохлов.

"Это проект, который может быть очень полезным для всех - и для взрослых, и для школьников, и для самих популяризаторов науки, потому что он будет систематизировать тот минимум знаний, который нужен для того, чтобы более-менее ориентироваться в современных условиях. На РАН сейчас возложены функции, связанные с тем, что мы должны предлагать для включения в обучающие программы, в том числе школьные, новые вещи. Мне кажется, что этот проект нам очень поможет <…> Мы надеемся, что "Всенаука" позволит помимо всего прочего еще и подсказать нам, какие именно вещи нам нужно включить в школьные программы", - пояснил Хохлов, добавив, что РАН также сформирует предложения для реализации самой программы "Всенаука".

Авторы программы предварительно сформировали список из 148 основных тем, которые будут участвовать во всероссийском интернет-опросе. Задачи распространения знаний по наиболее востребованным направлениям представители "Всенауки" планируют решать в партнерстве со СМИ, издательствами, интернет-платформами и др.