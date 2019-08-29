СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Шведские ученые констатируют постепенное "выздоровление" Балтийского моря, сообщило Шведское радио.

По словам экспертов, в последние годы наблюдается снижение содержания в морской воде азота и фосфора. "Последние модельные эксперименты показали, что в течение последних примерно 10 лет в Балтийском море снижалось содержание питательных веществ. Поэтому мы уже не закладываем в систему азот и фосфор. Данные наблюдений говорят, что в центральной части Балтийского моря содержание азота постепенно падает, с фосфатами происходит то же самое", - отметил заведующий научным отделом Балтийского центра при Стокгольмском университете Кристоф Хумборг.

Процесс эвтрофикации (насыщения воды биогенными элементами) происходил, главным образом, за счет азота и фосфора, присутствующих в канализационной воде, стекающих с полей удобрениях, а также в других источниках. Они создают избыток питательных веществ в морской воде, что вызывает цветение водорослей, дефицит кислорода, а также целый ряд других проблем, пагубно отражающихся на среде обитания живых организмов и растений.

Улучшение ситуации эксперты связывают с более качественной очисткой сточных вод и с мерами, принятыми в сельском хозяйстве. "Примеры, подобные тому, что мы имеем в Балтийском море, наблюдая столь резкий разворот, надо еще поискать. Мы должны признать, что совершили очень большой шаг вперед", - считает химик Мишель МакКракин, эксперт по эвтрофикации, занимавшаяся этой проблемой в разных странах.

Однако, как считает Хумборг, реально осязаемые изменения в экологии Балтики следует ожидать лишь через определенное время. "Можно сказать, что на это потребуется еще 10, 20, 30, 40 лет. На загрязнение экосистемы ушло 100 лет, и нельзя предполагать, что все (очистка) произойдет быстро. Но [в противодействии] эвтрофикациеи мы находимся на правильном пути. Мы поняли это на научном уровне, и можем теперь давать рекомендации политикам и другим ответственным за принятие решений", - поясняет ученый.