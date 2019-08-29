{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые считают, что рожденные путем кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом

Эксперты пришли к такому выводу после анализа более 60 исследований, в которых приняли участие свыше 20 млн женщин

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, более склонны к развитию аутизма, чем дети, рожденные традиционным методом. К такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

Специалисты из Каролинского института (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из университета Западной Австралии (UWA) проанализировали более 60 исследований, в которых приняли участие свыше 20 млн женщин, роды которых прошли как естественным путем, так и посредством хирургического вмешательства. Особое внимание специалисты сосредоточили на изучении взаимосвязи между способом рождения малышей и их склонностью к развитию аутизма. Результаты показали, что дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, на треть чаще страдали аутизмом. Кроме того, риск возникновения у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) был выше примерно на 16,7% по сравнению с детьми, рожденными естественным путем.

Среди факторов, увеличивающих вероятность хирургического вмешательства, по словам медиков, выделяются возраст матери и риск преждевременных родов. Специалисты уверены, что именно они могут частично объяснить повышенный риск развития у ребенка психических расстройств. Употребление матерями антибиотиков после проведения такого рода операций, как утверждают эксперты, также негативно влияет на здоровье новорожденных.

Аутизм, или расстройства аутистического спектра, - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Основные симптомы данного заболевания относятся к трем сферам: способность общаться со взрослыми и детьми (нарушения в области социального взаимодействия); способность разговаривать с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой для общения (нарушения в области коммуникации) и повторяющееся поведение (ограниченность интересов, стереотипные действия). Сегодня не известно ни одного лекарства, которое могло бы вылечить аутизм.

Теги
АвстралияШвеция
Ученые констатируют постепенное "выздоровление" Балтийского моря
По словам экспертов, наблюдается снижение содержания в морской воде азота и фосфора
Читать полностью