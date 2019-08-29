Ученые считают, что рожденные путем кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, более склонны к развитию аутизма, чем дети, рожденные традиционным методом. К такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

Специалисты из Каролинского института (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из университета Западной Австралии (UWA) проанализировали более 60 исследований, в которых приняли участие свыше 20 млн женщин, роды которых прошли как естественным путем, так и посредством хирургического вмешательства. Особое внимание специалисты сосредоточили на изучении взаимосвязи между способом рождения малышей и их склонностью к развитию аутизма. Результаты показали, что дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, на треть чаще страдали аутизмом. Кроме того, риск возникновения у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) был выше примерно на 16,7% по сравнению с детьми, рожденными естественным путем.

Среди факторов, увеличивающих вероятность хирургического вмешательства, по словам медиков, выделяются возраст матери и риск преждевременных родов. Специалисты уверены, что именно они могут частично объяснить повышенный риск развития у ребенка психических расстройств. Употребление матерями антибиотиков после проведения такого рода операций, как утверждают эксперты, также негативно влияет на здоровье новорожденных.

Аутизм, или расстройства аутистического спектра, - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Основные симптомы данного заболевания относятся к трем сферам: способность общаться со взрослыми и детьми (нарушения в области социального взаимодействия); способность разговаривать с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой для общения (нарушения в области коммуникации) и повторяющееся поведение (ограниченность интересов, стереотипные действия). Сегодня не известно ни одного лекарства, которое могло бы вылечить аутизм.