В Австралии создали портативный экспресс-тест для выявления болезней сердца

СИДНЕЙ, 29 августа. /ТАСС/. Ученые и инженеры из технологического университета в Мельбурне (RMIT) создали уникальный одноразовый тест для определения риска развития ряда сердечно-сосудистых нарушений по анализу слюны пациента. О недорогом и простом в использовании устройстве, способном помочь миллионам людей, рассказала в четверг пресс-служба университета.

Новые устройства для оценки сердечно-сосудистых рисков напоминают современные экспресс-тесты для определения беременности. Микроскопические нано-датчики на кончике диагностической полоски чувствительны к биомаркерам сердечных заболеваний, и способны с высокой точностью предсказать развитие сердечных приступов, инфарктов и инсультов лишь по анализу слюны пациента.

"Из 400 млн человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями во всем мире, лишь у 16% проблемы с сердцем носят генетический или наследственный характер, а, значит, для всех остальных жизненно важны профилактика и контроль развития осложнений. У нас получилось объединить эти две функции в одном простом в применении и недорогом приборе", - заявил генеральный директор производственной лаборатории ESN Cleer Леопольд де Брюн.

По словам научного руководителя исследовательской группы RMIT профессора Шарата Шрирама, это первый в истории современной медицины портативный тест для определения болезней сердца с очень высоким уровнем точности - чувствительность нано-датчиков к специальным биомаркерам в тысячи раз выше, чем у существующих сегодня стандартных тестов. "В современной медицине тестирование просто констатирует факт болезни и помогает поставить диагноз. Мы же делаем ставку на профилактику, предлагая оценить степень риска развития заболевания, до его первого проявления", - пояснил профессор.

Не последними показателями при изготовлении новых тест-полосок стали удобство и простота использования.

Предполагается, что пробное производство нового экспресс-теста начнется еще до конца нынешнего года, а к 2021 году устройство выйдет на международный рынок.