Археологи проведут в октябре внеплановую экспедицию на скифский курган Туннуг

"Этот участок находится в болотистой местности, большую часть работ мы проводим ниже уровня воды, поэтому ищем сезон, в который будет самая "маленькая" вода. Я надеюсь, что в октябре будет более подходящий для этого климат. Мы возьмем 15 человек, все археологи, потому что будут копаться только объекты. В октябре будет именно разборка ям, по всей видимости, это погребальные ямы", - сказал Садыков.

Планируемая дата начала раскопок - 10 октября. Внеплановая экспедиция продлится около трех недель.

Раскопки на восточных участках кургана Туннуг, диаметр которого превышает 100 метров, начались в мае 2019 года и закончатся в конце августа. Ожидается, что в этом сезоне ученые и волонтеры раскопают около одной восьмой части кургана. Техническое обеспечение работ организовывает Экспедиционный центр Минобороны РФ. Полностью завершить полевые исследования на Туннуге в рамках комплексной археолого-географической экспедиции планируется в 2022 году.

Курган Туннуг находится в зоне вечной мерзлоты в Уюкской котловине на территории Пий-Хемского района Тувы. Эти места, расположенные недалеко от столицы республики города Кызыл, называют Долиной царей. Там находится множество курганов скифского времени. По предварительным данным, Туннуг относится к IX веку до н.э., то есть к тому же времени, что и Аржаан-1 - самый крупный и самый ранний скифский памятник. Благодаря тому, что Туннуг находится в труднодоступной болотистой местности, он не был разграблен, так что сейчас велика вероятность обнаружить под глиной и каменной насыпью нетронутые разложением останки людей и животных, а также хорошо сохранившиеся ткани и предметы из дерева и кожи.