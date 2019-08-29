Ученые считают, что пища быстрого приготовления увеличивает риск депрессии у подростков

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Чрезмерное употребление нездоровой пищи, включая фаст-фуд, приводит к увеличению вероятности развития депрессии у подростков. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает телеканал CNN.

В эксперименте приняли участие несколько десятков мальчиков и девочек среднего школьного возраста. Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме взяли анализы мочи добровольцев и изучили ее на предмет присутствия различных микроэлементов. Результаты показали, что уровень натрия в образцах был достаточно высоким, а концентрация калия - низкой. "Повышенное содержание натрия свидетельствует о том, что подростки отдают предпочтение высоко обработанной пище, включающей различного рода фаст-фуд, замороженные продукты и вредные закуски", - подчеркнула профессор Университета Алабамы Сильвия Мруг.

Низкий уровень калия, по ее словам, говорит о том, что в рационе добровольцев не хватало свежих фруктов и овощей, в частности, сладкого картофеля, шпината, помидоров, бананов, апельсинов и авокадо. Именно эти продукты, по мнению специалистов, содержат в большом количестве данный микроэлемент. Ученые также обнаружили, что у лиц, в моче которых присутствовало высокое содержание калия и натрия, впоследствии сильнее проявлялись признаки депрессии. При этом эксперты учитывали такие факторы, как кровяное давление, вес, пол и возраст подростков.

Ученые убеждены, что результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку доказывают, что существует четкая взаимосвязь между психическим здоровьем человека и употребляемой им пищей. По этой причине медики советуют включать в свой рацион как можно больше продуктов, богатых калием. Это поможет зарядить организм энергией, приведет к улучшению эмоционального состояния и самочувствия в целом.

Предыдущие исследование доказали, что переход на средиземноморскую диету оказывает благотворное воздействие на эмоциональное состояние человека, значительно снижая риск возникновения депрессии. Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 41 исследования, в которых приняли участие несколько десятков тысяч человек в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и США. Результаты показали, что у тех участников, которые придерживались средиземноморской диеты, риск развития депрессии снижался практически на треть (33%) по сравнению с теми, кто был менее избирателен в своих вкусовых предпочтениях. Средиземноморская диета состоит из типичных для этого региона продуктов. Так, в нее входит хлеб, паста, большое количество овощей, фруктов, мясо, оливковое масло холодного отжима, а также сухое вино.

По статистике ВОЗ, депрессия является одним из распространенных психических расстройств. По оценкам, от нее страдают более 300 млн человек всех возрастных групп. Этот недуг отличается от обычных изменений настроения и кратковременных эмоциональных реакций и может привести к серьезным нарушениям здоровья, а в наиболее тяжелых случаях - к самоубийству.