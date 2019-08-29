Ученые показали, что свойства материи в нейтронных звездах можно изучать в лаборатории

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские ученые в составе международной группы в ходе эксперимента в Центре тяжелых ионов (GSI, Германия) показали, что изучать свойства одних из самых необычных космических объектов - нейтронных звезд - можно в лаборатории, причем для этого не потребуется колоссальной энергии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки РФ.

Нейтронная звезда - космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции. Средняя масса нейтронной звезды сравнима с массой Солнца, но ее типичный радиус - лишь 10-20 км. Поэтому средняя плотность вещества такого объекта в несколько раз превышает плотность атомного ядра, что препятствует ее дальнейшему гравитационному сжатию.

"Группа ученых в ходе эксперимента ХАДЕС (HADES, High Acceptance DiElectron Spectrometer) показала, что свойства материи в нейтронных звездах могут изучаться на Земле в ядро-ядерных экспериментах при достаточно умеренных энергиях столкновений", - говорится в сообщении. Эксперимент ХАДЕС был проведен в Германии, в Центре тяжелых ионов (GSI) с участием Российских ученых из Института ядерных исследований (ИЯИ РАН), Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) и МИФИ.

Эксперимент ХАДЕС посвящен исследованию свойств ядерной материи, которая образуется в столкновениях ядер золота. Ученые смогли измерить температуру образующейся при столкновении ядер материи - она составляет 72 МэВ, что более чем в 100 млн раз превышает температуру на поверхности Солнца, а ее плотность, согласно различным моделям, в три раза превышает плотность обычных ядер.

Ученые отмечают,что свойства такой горячей и плотной ядерной материи, которая образуется в процессе столкновения при достаточно низких энергиях сталкивающихся ядер (порядка нескольких ГэВ) близки к свойствам материи, образующейся при слиянии двух нейтронных звезд, а также для внутренних областей отдельных нейтронных звезд, которые рассчитываются в различных астрофизических моделях.