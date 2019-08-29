Археологи в Курской области обнаружили ювелирную мастерскую III-IV века нашей эры

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в ходе плановой поисковой экспедиции на территории Большесолдатского района Курской области остатки ювелирного производства, существовавшего в III-IV веке н. э., сообщил ТАСС в четверг научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш. Ювелирная мастерская и крупное поселение, на месте которого она располагается, относятся к Черняховской культуре.

"Раскопки идут шестой год, раскопано уже около 3 тыс. м и сейчас уже понятно, что это, скорее всего, связано с остатками большого поселения III-IV века с остатками производства, на котором явно занимались ювелирным промыслом. Все это относится к Черняховской культуре - огромнейшей культуре, часть из которой находится на территории России в Курской области", - сказал собеседник агентства.

Археологическая культура, существовавшая на территории России - в Курской и Белгородской областях, а также на территориях Украины, Молдавии и Румынии, по словам научного сотрудника Института археологии, связана с несколькими этносами. Именно эта культура принесла в III-IV веках позднеантичную цивилизацию, гончарное производство, обработку полей тяжелыми плугами, после гибели же Черняховской культуры в конце IV - начале V века, вплоть до Древней Руси ни гончарной керамики, ни больших поселков на территории современной Курской области не было.

"Здесь найдены шесть горнов, которые, судя по своим размерам, предназначены для мелкого литья. Найдены приспособления, оплавки медных сплавов, серебра, здесь возможно работали и с золотом, обнаружены также обрезки фольги серебряной с позолотой. По нашему мнению, здесь мог находиться какой-то обслуживающий персонал, который обслуживал двор князя", - добавил Радюш.

Как отметил собеседник агентства, археологические работы в Большесолдатском районе Курской области являются крупнейшими по площади на территории России. Здесь также обнаружены жилые постройки с характерными предметами быта.

"Наша работа говорит о достаточно массовом и плотном заселении в это время территории Курской области, часть уходит южнее - в Белгородскую область. По некоторым представлениям современных исследователей, все это относится к так называемой державе Германариха - короля, под управлением которого находилась значительная часть территории Поднепровья. В составе этой державы было много народов", - сказал Радюш.