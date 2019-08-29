Эксперты ВОЗ приступили к созданию регистра в сфере редактирования генов человека

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердил на заседании в Женеве первую фазу этапа создания регистра проводимых в мире исследований в сфере редактирования генов человека. Этот этап будет включать в себя, в частности, проведение клинических исследований эмбрионов, сообщила в четверг в Женеве штаб-квартира ВОЗ.

Выступая на заседании комитета, насчитывающего 18 экспертов, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что со времени предыдущего заседания, состоявшегося в марте, "некоторые ученые заявили о желании редактировать геномы эмбрионов и доводить их до срока". "Это говорит о том, сколь важной и срочной является наша работа", - сказал он, подчеркнув, что применение подобных технологий "представляет собой беспрецедентный вызов - этический, социальный, связанный с регулированием и технический". Как отметил глава ВОЗ, государства "не должны позволять проводить дальнейшую работу по редактированию генов человеческих эмбрионов в клиническом применении до того, пока не будут надлежащим образом рассмотрены все технические и этические последствия".

Приняв рекомендации комитета, ВОЗ объявила о планах для первой фазы работы над регистром, говорится в сообщении женевской штаб-квартиры. Этот этап будет включать проведение клинических исследований, в том числе с эмбрионами. Чтобы обеспечить транспарентность будущего регистра, экспертный комитет будет поддерживать контакты с широким кругом специалистов. В этой связи эксперты призвали всех ученых "регистрировать их испытания".

Решение о необходимости создания регистра было принято экспертами на первом заседании в Женеве в марте. В середине февраля ВОЗ опубликовала персональный состав комитета: в нем 18 экспертов, включая двух сопредседателей - это бывший судья Конституционного суда ЮАР Эдвин Кэмерон и американский специалист в области здравоохранения Маргарет Хамбург. Задача комитета - рассматривать научные, этические, социальные и юридические вызовы, связанные с редактированием генов человека. Этот орган будет давать рекомендации о "надлежащем управлении механизмами" в этой сфере.

В конце ноября прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. Эти опыты, вызвавшие широкий резонанс и острую критику, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и Южным университетом науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.