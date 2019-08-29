Проект студента из Пятигорска победил в конкурсе Западно-Сибирского научного центра

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Студент Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Ислам Ахциев победил в конкурсе "Современная наука: исследования и разработки" с проектом научно-образовательной школы для вовлечения обучающихся в исследования. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе института.

"Руководитель студенческого научного общества Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, студент второго курса Ислам Ахциев стал победителем международного конкурса "Современная наука: исследования и разработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ахциев подготовил проект научно-образовательной школы, который разработан для вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, а также формирования необходимых навыков и компетенций.

"Научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы жизни и производства требуют от молодого специалиста не только широкого теоретического кругозора, но и творческо-исследовательского подхода к решению различного рода задач. Именно поэтому данные компетенции нужно формировать в период обучения", - считает Ахциев, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе института, сам конкурс прошел в августе, итоговый протокол был опубликован в четверг.

Организатором международного конкурса "Современная наука: исследования и разработки" выступил Западно-Сибирский научный центр (Кемерово). Основной целью проведения конкурса стало развитие творческого потенциала молодых исследователей.