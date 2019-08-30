В научном центре в КБР запустили в работу 3D-принтер для изготовления деталей роботов

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН) приобрел и запустил в работу 3D-принтер для изготовления конструктивных элементов роботов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

"В рамках программы "Развитие" в КБНЦ РАН продолжается оснащение материально-технической базы исследований и разработок в области интеллектуальной робототехники и искусственных автономных нейрокогнитивных систем. В частности, приобретен и уже запущен в работу 3D-принтер", - сообщили в пресс-службе.

По словам врио председателя КБНЦ РАН Залимхана Нагоева, принтер необходим для изготовления крупных корпусных деталей и конструктивных элементов роботов. "Его использование экономит значительные средства и в разы уменьшает цикл прототипирования внешних объемных покрытий и сложных уникальных деталей", - приводит слова Нагоева пресс-служба.

Как отмечается, к основным преимуществам данного принтера можно отнести: высокую скорость и точность печати, большую камеру построения, эргономичную конструкцию. Максимальные габариты размеры детали, которую можно напечатать - 1060х500х500 мм. Принтер оснащен двойным экструдером, который позволяет печатать основным материалом одновременно с материалом поддержки с максимальной линейной скоростью печати 120 мм/с.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарском Научном центре РАН были открыты две лаборатории. Первая - научно-исследовательская, она посвящена созданию роботов, автономных систем, беспилотных автомобилей и летательных средств. Вторая лаборатория посвящена генетике в направлении селекции в растениеводстве и животноводстве. Как отмечалось, к научным работам привлекаются молодые исследователи до 35 лет. Речь, в частности, идет о выпускниках, аспирантах и учащихся местных вузов и колледжей.

О центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят институт гуманитарных исследований, институт прикладной математики и автоматизации, институт информатики и проблем регионального управления, институт сельского хозяйства, центр географических исследований, центр социально-политических исследований.