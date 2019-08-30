В России создан макетный образец контактной линзы - бинокля

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) создал макетный образец уникальных контактных линз, выполняющих функцию бинокля. Об этом в пятницу в ходе МАКС-2019 сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" - заместитель по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов.

"У нас есть несколько совместных разработок с ФПИ, в том числе связанных с микрооптикой. Проект по созданию "линзы-бинокля" пока в процессе разработки, уже есть макетный образец. Но пока мы не стремимся выводить эти разработки на рынок", - сказал он.

Кроме того, совместно с ФПИ холдинг "Швабе" ведет проект "Исследование фундаментальных механизмов в обнаружении слабых сигналов оптического излучения с использованием 2D-материалов для создания на их основе эффективных фотоприемных устройств". В рамках этой работы созданы очки для оператора беспилотника, выводящие на микродисплей добавленную реальность.

Холдинг "Швабе" входит в государственную корпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.