Эксперты отмечают быстрое ухудшение состояния Большого Барьерного рифа

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Перспективы Большого Барьерного рифа (ББР) выглядят очень тревожными и улучшений в его судьбе не предвидится, если не будут приняты глобальные меры для решения проблемы изменения климата. Об этом предупреждает новый доклад австралийского агентства по управлению рифом, опубликованный в пятницу.

В новом документе эксперты указывают, что состояние экосистемы рифа быстро ухудшается, и изменение климата является наиболее значимой причиной этого. Во время исследований, ученым удалось установить, что "размер рифов значительно уменьшился в последние годы в результате выцветания кораллов, что вызвало масштабную деградацию среды обитания существ, населяющих рифы". По словам генерального директора национального морского парка "Большой Барьерный риф" Джоша Томаса, сейчас настал критический момент в истории самой большой морской экосистемы на планете и то, что будет сделано или не сделано сейчас, окажет прямое влияние на будущее рифа.

"Любой, кто следит за состоянием Большого Барьерного рифа, знает, что в последнее десятилетие его экосистема подвергается весьма серьезным испытаниям, в основном, из-за последствий глобального изменения климата. Нам нужно принять срочные меры на местном, национальном и глобальном уровне", - отметил Томас.

По словам экспертов, современные научные данные очевидны: если немедленно не обратить вспять последствия изменения климата и не улучшить качество воды в регионе, будущее рифа будет довольно мрачным. "Даже с учетом недавних инициатив, направленных на повышение устойчивости рифа к внешним угрозам, его общие перспективы очень плохи", - пояснил главный научный сотрудник парка Большого Барьерного рифа доктор Дэвид Вахенфельд.

Сокращенная версия отчета, принятого национальным Министерством по охране окружающей среды, в декабре будет представлена ООН, а сейчас документ стал основой для нескольких срочных решений австралийских властей. Федеральное правительство и власти штата Квинсленд, на территории которого находится большая часть рифа, обязались выделить более $2 млрд в следующие десять лет для срочной разработки и реализации всеобъемлющего плана по защите рифа.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане и состоит из 3 тыс. отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. В 1981 году риф был включен в Список объектов всемирного наследия. По данным исследования, опубликованного в октябре 2012 года Австралийской академией наук, из-за глобального потепления Большой Барьерный риф с 1985 года потерял более половины коралловых полипов, образующих его структуру.