Ученые: заместительная гормонотерапия увеличивает риск развития рака молочной железы

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), широко используемая в период менопаузы, практически на треть повышает вероятность развития рака молочной железы. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 100 тыс. женщин старше 50 лет. Специалисты из Оксфордского университета наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от применения заместительной гормональной терапии для лечения различных климактерических нарушений. Особое внимание они уделили выявлению взаимосвязи между ЗГТ и возникновением рака молочной железы. Результаты показали, что в целом риск развития данного заболевания у пациенток в возрасте от 50 до 59 лет, не прибегавших к ЗГТ, составлял 6,3%.

При этом ученые обнаружили, что вероятность появления этого вида рака у женщин, в течение пяти лет принимавших эстроген и прогестаген - гормоны, наиболее часто прописываемые для облегчения симптомов менопаузы, включая приливы и повышенное потоотделение в ночное время, - был намного выше и равнялся 8,3%. Таким образом, как подчеркивают медики, перед каждой 50-й женщиной, воспользовавшейся ЗГТ, стоит реальная угроза развития рака.

Кроме того, исследователи установили, что даже по окончании гормонотерапии риск развития рака молочной железы сохранялся. Так, у пациенток, принимавших эстроген в сочетание с прогестагеном, вероятность возникновения заболевания составляла 7,7% в течение 20 лет после отказа от препаратов, в то время как у тех, кто употреблял только эстроген, этот показатель равнялся 6,8%. Вместе с тем, у тех, кто принимал гормоны на протяжении 10 лет, риск развития рака возрастал почти в два раза по сравнению с женщинами, сидевшими на ЗГТ в течение пяти лет.

"Это серьезные риски. Мы очень обеспокоены тем, что многие врачи считают, что заместительная гормональная терапия не представляет угроз для здоровья", - подчеркнула один из авторов исследования, профессор Валери Бераль. Медики, по ее словам, должны проинформировать общественность о реальных цифрах заболеваемости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы - самый распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно с этим диагнозом в мире сталкиваются 1,5 млн женщин. Однако врачи утверждают, что ранняя диагностика позволяет вылечить болезнь более чем в 90% случаев.