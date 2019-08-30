Путин поддержал идею создания под Мурманском научного центра по ядерной физике

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает интересным проект создания в Мурманской области научно-образовательного центра "Новый Мурманск" с компетенциями в области ядерной физики. "Это интересные и важные проекты", - сказал он на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Чибисом, выслушав его доклад о планах создания такого центра.

По словам врио губернатора, в области уже создается центр регионального уровня, который объединит Кольский научный центр, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии и ряд учебных заведений. "Очень бы просил поддержать нас в том, чтобы этот региональный научно-образовательный центр трансформировался в научно-образовательный центр мирового уровня, - сказал Чибис. - Потому что принципиально важно арктическую повестку формировать на нашей территории, для того чтобы все ключевые мероприятия, все, что касается развития Арктики, это была территория Российской Федерации и территория столицы Арктики - Мурманска. Для нас это принципиально важно". По словам врио губернатора, область уже обсуждает с крупными работодателями набор специальностей и потребность в кадрах в десятилетней перспективе, "чтобы под это настроить систему образования, начиная со старших классов, среднего специального образования и как раз высшего образования". Компании уже готовы инвестировать в модернизацию учебных заведений.

"Есть еще один важный проект, где узловым будет НОЦ: мы хотим реализовать проект под названием "Новый Мурманск", - добавил Чибис. - У нас есть Мурманск классический, старый, который нужно привести в порядок, чем мы сейчас занялись, но там, по сути, отсутствует перспектива развития градостроительства, строительства". "У нас катастрофически не хватает современного жилья, у нас построено два многоквартирных дома в прошлом году, причем очень небольших, - отметил он. - Не хватает спортивных объектов, у нас нет, например, конгресс-центра, у нас нет пятизвездочных гостиниц". Поэтому власти хотят реализовать проект на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска, создать там научно-образовательный центр с компетенциями в области ядерной физики. "У нас атомный флот, подводный флот, подводники учатся в Обнинске, а могли бы учиться непосредственно близко, - пояснил врио главы региона. - Там поставить конгресс-центр. То есть сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку, для того чтобы это происходило у нас".

"Видимо, и пятизвездочные гостиницы нужны, и конгресс-центр", - согласился с этими словами президент.

Говоря о высшем образовании в регионе, Чибис посетовал на "попытку некорректного объединения" технического университета и Мурманского арктического государственного университета. "Это лишило целого набора аккредитаций и вызвало потерю двух тыс. студентов, которые там уже учились", - сказал он.