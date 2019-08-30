Российские ученые создали лазерный радар для повышения безопасности авиаполетов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") разработали лидар (лазерный радар) для мониторинга атмосферных явлений в зоне аэропорта, что повысит безопасность полетов. Созданное устройство позволяет измерить более широкий перечень параметров, чем у существующих аналогов, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали проект "Многофункциональный лидар для контроля воздушной среды аэропорта". Система определяет сдвиги ветра в приземном слое атмосферы и турбулентности, температуры, нижнюю границу зоны облаков и измеряет влажность. Отличительной особенностью лидара является встроенный ультраспектральный модуль, который позволяет фиксировать температуру с точностью до десятых Кельвина и скорость ветра до десятых метра в секунду", - говорится в сообщении.

Новые технологии, по данным министерства, снизят риск крушения самолетов во время взлета и посадки - именно на этих стадиях полета случаются, согласно статистике, свыше 50% авиакатастроф. Работа в инфракрасной области спектра, например, в будущем позволит осуществлять посадку самолетов по лазерному лучу, используя технологию компьютерного зрения.

"Использование подобных технологий для мониторинга атмосферных явлений в зоне аэропорта не ново - во многих аэропортах базируются лидарные комплексы зарубежного и отечественного производства. Однако представленные на рынке аналоги не способны обеспечить такого широкого перечня измеряемых параметров, который доступен системе, разработанной в СПбГЭТУ "ЛЭТИ", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Многофункциональный лидар для контроля воздушной среды аэропорта" был представлен на IV ежегодном конкурсе инновационных проектов аэрокосмической отрасли, который проходил в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019).