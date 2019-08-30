Ученые СКФУ разработали новые методы защиты автомобилей от коррозии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новые технологии восстановления и защиты лакокрасочных покрытий автомобилей с помощью нанокомпозитных материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе университета в пятницу. Они позволяют свести до 10 минут время восстановления поврежденных участков и значительно снизить стоимость ремонтных работ.

"Ученые СКФУ создали нанокомпозитные материалы на основе диоксида кремния, титана и циркония с заданными свойствами, которые позволяют увеличить сроки эксплуатации и ускорить процесс восстановления лакокрасочных поверхностей автомобилей. Применение материалов обеспечивает сохранение механической и химической стойкости лакокрасочного покрытия автомобиля при многократном повторении циклов мойки, а также стабильность в широком интервале рабочих температур и кислотности среды", - отметили в пресс-службе.

Полученные материалы могут стать основой новых методов ремонта автомобилей. К примеру, один из составов позволяет восстанавливать лакокрасочное покрытие при помощи нанесения жидкого вещества на область повреждения и воздействия на нее света (процесс фотоотвердения), сказали в вузе.

"Технология фотоотвердения предполагает использование энергетически малозатратного оборудования. Так как время обработки повреждения составляет около 10 минут вместо 2-3 часов, себестоимость устранения повреждений будет в несколько раз дешевле, сроки ремонта также сократятся. Ученые также разработали керамическое покрытие с влагозащитными свойствами, защищающее автомобиль от негативного воздействия внешней среды - пыли, грязи, влаги и ультрафиолета, что предотвращает развитие коррозии кузова", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что зарубежные аналоги имеют более высокую стоимость и низкие эксплуатационные характеристики, в особенности для российского климата, отличающегося большими перепадами температур.

Группу возглавлял старший преподаватель кафедры технологии наноматериалов Инженерного института СКФУ Андрей Блинов. Разработка поддержана грантом Фонда содействия инновациям. Опытные образцы материалов проходят этап тестирования. В течение года ученые намерены оформить два патента на изобретения.