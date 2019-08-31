В гробнице на востоке Китая обнаружили старейший образец сырья для традиционной медицины

ШАНХАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Ученые в Китае изучили найденный в восточной провинции Цзянси артефакт и пришли к выводу, что обнаружен самый древний за всю историю таких находок образец обработанного сырья для традиционной китайской медицины. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Артефакт был найден еще в 2015 году в гробнице одного из местных правителей времен династии Западная Хань (206 год до н.э. - 25 год н.э.).

Возглавлявший группу изучавших эту находку исследователей президент Китайской академии китайских медицинских наук Хуан Луци рассказал агентству, что артефакт представляет собой ни что иное, как обработанный корень рехмании, который часто применяется в рецептах традиционной китайской медицины. По его словам, это самый ранний из найденных когда-либо образцов обработанного сырья для китайской фитотерапии.

Команда ученых использовала различные технологии для анализа находки, включая микроскопию, масс-спектрометрию и трехмерную реконструкцию. В результате было установлено, что корень рехмании покрыт сахарозой и крахмалом. По мнению принимавшего участие в исследованиях ученого Пэн Хуашэна, сделано это было для того, чтобы отбить неприятный запах травы и сделать ее не такой горькой.

Этот образец имеет огромное значение для ученых в плане изучения технологии обработки в древности сырья для традиционной китайской медицины, полагает Хуан Луци.

Гробница вельможи Хайхуня, где был обнаружен артефакт, является частью крупного погребального комплекса времен династии Западная Хань. Раскопки гробницы начались еще в 2011 году. С тех пор в ней было обнаружено свыше 10 тыс. различных артефактов.