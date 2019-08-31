Экс-министр Ливанов представил на форуме "Город образования" книгу по физике

МОСКВА, 31 августа. Бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов презентовал в субботу на форуме "Город образования" в Москве книгу по физике, изданную корпорацией "Российский учебник". По словам экс-министра, книга "Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на свете" призвана помочь привязать знания по физике к знакомой школьникам окружающей действительности и явлениям природы.

"Стивен Хокинг однажды сказал, что школьная программа по физике оторвана от реальности: есть много задач, которые не имеют отношения к окружающей нас реальности. И действительно, некоторые задачи по физике бывают условны. В этой книге я старался сделать так, чтобы учителя физики могли брать конкретные задачи, которые можно решить на уроке, которые будут по силам школьникам, но при этом будут связаны с реальной жизнью. Например, в книге присутствует набор задач, посвященных разным явлениям природы", - сказал Ливанов.

Он отметил, что книга подойдет как тем, кого интересуют сложные математические выкладки, так и тем, кто пожелает обойтись без них. По словам спикера, книга сможет занять достойное место в школьных библиотеках.

"При подготовке было важно сделать так, чтобы сложности не отпугивали. Поэтому мы отделили все, что связано с математическим аппаратом, от основного текста. Таким образом, можно прочитать книгу, не погружаясь в математический аппарат, а для тех, кто хочет изучить, он выделен в отдельную часть", - пояснил экс-министр.

По его словам, книга рассчитана на старшеклассников (9-е, 10-е и 11-е классы), но может быть интересна и студентам младших курсов вузов, а также всем, кто желает укрепить свои знания в науке.

В книге раскрываются темы о Земле и ее положении в Солнечной системе, движении планет, объясняются физические законы и различные процессы на Земле, такие как землетрясения, возникновение ветра или радуги, изучаются природа океанических течений, погода и климат.