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Ученые назвали способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Европейское общество кардиологов сообщило, что употребление орехов снижает риск смерти от таких заболеваний на 17%

ТАСС, 31 августа. Регулярное употребление орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, говорится в докладе, представленном в субботу на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Согласно исследованию, проведенному в Иране, добавление орехов в рацион не менее двух раз в неделю существенно снижает риск смертельного исхода при инфаркте, сердечном приступе и различных сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом отмечается, что наибольшую пользу здоровью приносят свежие сырые орехи.

"Орехи - прекрасный источник ненасыщенных жиров, при этом содержание насыщенных жиров в них невелико", - заявляют авторы исследования. "В орехах также содержится много белка, минералов, витаминов, клетчатки, фитостеринов и полифенолов, которые очень полезны для сердца", - приводятся на сайте общества слова иранского ученого, доктора Нушина Мохаммадифарда.

Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно, но призывает не забывать о высокой энергетической ценности этого продукта и следить за его свежестью.

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