Экспедиция для изучения геологии Северной Земли и моря Лаптевых стартовала из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Геологи изучат острова архипелага Северная Земля и шельф моря Лаптевых в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Иван Петров", которое в воскресенье вышло из Архангельска. Об этом ТАСС рассказал начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Иван Петров" будет выполнять работы с "ВНИИ океангеология" [Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга] в море Лаптевых и на архипелаге Северная Земля", - сказал Ершов.

Это первый рейс "Ивана Петрова" после ремонта, который продолжался два месяца. "Проводился ремонт судового оборудования, всего палубного оборудования, и доковый ремонт", - рассказал ТАСС заместитель руководителя Северного УГМС Алексей Бараков. Научно-исследовательское судно было построено в Финляндии в 1989 году и предназначено проведения научных исследований в области океанографии, метеорологии, гидрохимии, биологии и контроля за загрязнением среды в окраинных и внутренних морях Российской Федерации. Для этого на судне имеется пять специально оборудованных лабораторий и грузовые устройства. "Иван Петров" имеет неограниченный район плавания, в том числе в ледовых условиях.

Ресурсы Северной Земли

Первая часть работ будет проводиться на архипелаге Северная Земля. Геологи изучат горные породы на предмет возможной нефте- и газоносности. "Мы будем брать пробы, затем делать их оценку в лаборатории, - сказал ТАСС заместитель генерального директора "ВНИИ океангеология", начальник экспедиции Евгений Гусев. - Работы запланированы на трех островах: Комсомолец, Пионер и Октябрьской Революции".

Северная Земля - один из самых труднодоступных архипелагов российской Арктики. В сентябре море вокруг островов освобождается ото льда и на них можно высадиться. В связи с труднодоступностью территории изучение Северной Земли затруднено. "Она, конечно, слабее изучена, чем другие районы. Там съемки проводились и нашим институтом в 1950-е, 1980-е, потом были только такие геологические экскурсии - иностранцы приезжали, что-то изучали, - отметил Гусев. - Но еще много открытых вопросов".

Исследователи будут изучать также и вопросы геологического развития региона. "Особого отличия нет [от других арктических архипелагов: Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов], тоже складчатые области, диапазон пород примерно такой же, они похожи, но Северная Земля очень труднодоступна, наверно, самая труднодоступная из архипелагов", - добавил собеседник агентства.

В сентябре в районе Северной Земли будет уже достаточно холодно, температура воздуха будет опускаться ниже нуля. "Уже минусовая температура будет все время, зато льда не будет. Можно подойти, с судна высадиться практически в любом месте. Снежок уже будет падать на островах", - отметил Гусев. При этом нужно будет защищаться от белых медведей, которые обитают на архипелаге. "У нас есть специальные люди, которые отвечают за безопасность, есть фальшфейеры для отпугивания белых медведей", - добавил он.

Море землетрясений

Вторая часть работ по государственному заданию будет проходить в море Лаптевых. "Это геологическая съемка шельфа моря Лаптевых в рамках государственной программы геологического картирования. Составляются карты суши и континентального шельфа. За шельф отвечает наш институт ", - сказал Гусев.

В настоящее время ведется составление геологических карт третьего поколения в масштабе 1:1 000 000. Программа должна завершиться в 2025 году.

В море Лаптевых в сентябре благоприятная ледовая обстановка. "Льда совершенно нет, он как раз исчезает в это время, буквально две недели назад пролив Вилькицкого был закрыт льдами, были трудности с проходом для такого судна", - отметил собеседник агентства.

Шельф моря Лаптевых - зона, уникальная для Арктики. "Здесь торцово замыкается евразийский океанический бассейн, океанический хребет Гаккеля туда проходит, - пояснил Гусев. - И это сейсмоактивная зона, в Арктике такое единственное место, пояс, где возможны морские землетрясения".

"Иван Петров" вернется в Архангельск 10 октября.

Нацпроект "Наука" и его задачи

Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. Научная полярная экспедиция "Трансарктика-2019" состоит из четырех этапов, она началась в марте с экспедиции на судне "Академик Трешников" и завершится осенью 2019 года. Российский премьер Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить в 2019 году почти 870 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019".

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.