Индия создает глубоководный аппарат на трех человек для изучения океанских глубин

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Наряду с первым национальным космическим кораблем "Гаганьян" ("Небесный корабль"), который планируется отправить на орбиту к 2022 году, индийские ученые начали работу и над обитаемым глубоководным аппаратом. Как сообщил журналистам директор базирующегося в Ченнаи Национального института океанских технологий (National Institute of Ocean Technology, NIOT) М.А. Атмананд, по аналогии с космическим кораблем подводный аппарат получил неофициальное название "Самудраян" (можно перевести как "Морской корабль").

"Подобно тому, как Индийская организация космических исследований работает над отправкой людей в космическую миссию, NIOT работает над "Самудраяном". Проект стоимостью 2 млрд рупий (порядка $28 млн долларов) предусматривает отправку трех человек в подводном транспортном средстве на глубину 6 тыс. м", - цитирует в понедельник Атмананда телеканал NDTV.

Особенность этого аппарата в том, что он сможет передвигаться под водой на гусеницах, чтобы исследовать океанское дно. Экипаж из трех исследователей сможет оставаться на глубине до 72 часов. "Самудраян" должен быть готов примерно тогда же, когда и космический корабль: к 2021-2022 году.

Главная цель программы - поиск и разведка в глубинах Индийского океана полезных ископаемых, прежде всего полиметаллических конкреций. Индия в перспективе намерена заняться разработкой этого ресурса. По оценкам экспертов, его запасы в индийской зоне океана составляют около 380 млн т, в том числе 4,7 млн т никеля, 4,29 млн т меди, 0,55 млн т кобальта, 92,59 млн т марганца, а также других минералов, указывают индийские СМИ.