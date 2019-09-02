В Туве археологи впервые обнаружили в скифском кургане Туннуг глиняные конструкции

ТАСС, 2 сентября. Археологи впервые обнаружили, что скифы использовали глиняные сооружения в курганах на территории Тувы, сообщается в понедельник на официальной странице Красноярского краевого отделения Русского географического общества (РГО) в Facebook.

Туннуг обнаружили в 1971 году, он упоминается в монографии Грязнова "Аржан. Царский курган раннескифского времени". По предварительным данным, он относится к тому же времени, что и Аржан-1 - самый ранний исследованный скифский царский курган, созданный на рубеже IX-VIII веков до н. э. Благодаря тому, что Туннуг находится в труднодоступной болотистой местности в зоне вечной мерзлоты, он никогда не был разграблен.

"В своей основе курган имеет деревянные конструкции, вокруг которых построены стены из глины. И только потом, сверху, все это обложено камнем. И это очень неожиданно - как таковой глины в курганах на территории Тувы ранее обнаружено не было, цитируется в сообщении научный руководитель международной археологической экспедиции "Туннуг" Тимур Садыков. Он отмечает, что это было главным сюрпризом раскопок этого сезона.

Также ученые закончили исследовать всю южную периферию кургана, где изучили около 50 погребений, которые относятся к началу нашей эры или Средневековью. Завершены исследования кокельского кургана-кладбища и множества древнетюркских и кыргызских погребений. "В последние дни сезона работы велись на участках, непосредственно связанных со скифами, - на основной насыпи кургана Туннуг-1 и ритуальных кольцах к востоку от него", - сказал Садыков.

Археологи обнаружили такие ценные артефакты как каменный жертвенник скифского времени, скифский топорик, захоронения кокельской археологической культуры, которые содержали, помимо человеческих останков, наборы ритуальных предметов, каменную плиту с петроглифом бронзового века в виде быка.

О кургане Туннуг

Курган Туннуг расположен в пойме рек Туннуг и Уюк, близ поселка Чкаловка в Пий-Хемском районе Республики Тува, в так называемой "Долине царей" со множеством скифских курганов IX-VII веков до н. э. В одном из них, кургане Аржан-2, в начале 2000-х годов российско-германская экспедиция Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера нашла более 20 кг золотых изделий в "зверином стиле".

Ученые считают, что захоронение кургана Туннуг - самый крупный и самый ранний из известных на сегодняшний день скифских памятников начала - середины IX века до н. э. Также он ценен тем, что, предположительно, стоит на вечной мерзлоте, и это позволяет надеяться найти в нем сохранившуюся органику - останки людей и животных, а также хорошо сохранившиеся ткани и предметы из дерева и кожи.

Раскопки кургана Туннуг, диаметр которого превышает 100 метров, в рамках второго сезона международной археолого-географической экспедиции идут с мая 2019 года. В этом году планировалось, что ученые и волонтеры РГО раскопают около одной восьмой части кургана. В 2017 году совместная российско-швейцарская экспедиция провела на кургане предварительную разведку, в 2018 году прошел первый полевой сезон с участием РГО.